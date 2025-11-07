BursaDEX+
Harga live Universal BTC hari ini adalah 101,023 USD. Lacak informasi harga aktual UNIBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Selengkapnya Tentang UNIBTC

Info Harga UNIBTC

Penjelasan UNIBTC

Whitepaper UNIBTC

Situs Web Resmi UNIBTC

Tokenomi UNIBTC

Prakiraan Harga UNIBTC

Harga Universal BTC (UNIBTC)

Tidak masuk listing

$101,093
$101,093$101,093
-1.10%1D
Grafik Harga Live Universal BTC (UNIBTC)
Informasi Harga Universal BTC (UNIBTC) (USD)

$ 99,990
$ 99,990$ 99,990
$ 102,615
$ 102,615$ 102,615
$ 99,990
$ 99,990$ 99,990

$ 102,615
$ 102,615$ 102,615

$ 125,288
$ 125,288$ 125,288

$ 35,703
$ 35,703$ 35,703

-0.55%

-1.07%

-7.51%

-7.51%

Harga aktual Universal BTC (UNIBTC) adalah $101,023. Selama 24 jam terakhir, UNIBTC diperdagangkan antara low $ 99,990 dan high $ 102,615, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUNIBTC adalah $ 125,288, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 35,703.

Dalam hal kinerja jangka pendek, UNIBTC telah berubah sebesar -0.55% selama 1 jam terakhir, -1.07% selama 24 jam, dan -7.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Universal BTC (UNIBTC)

$ 190.13M
$ 190.13M$ 190.13M

--
----

$ 190.13M
$ 190.13M$ 190.13M

1.88K
1.88K 1.88K

1,882.10790518
1,882.10790518 1,882.10790518

Kapitalisasi Pasar Universal BTC saat ini adalah $ 190.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar UNIBTC adalah 1.88K, dan total suplainya sebesar 1882.10790518. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 190.13M.

Riwayat Harga Universal BTC (UNIBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Universal BTC ke USD adalah $ -1,099.6381091591.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Universal BTC ke USD adalah $ -16,315.6590012000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Universal BTC ke USD adalah $ -8,659.8734014000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Universal BTC ke USD adalah $ -15,019.64815324414.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,099.6381091591-1.07%
30 Days$ -16,315.6590012000-16.15%
60 Hari$ -8,659.8734014000-8.57%
90 Hari$ -15,019.64815324414-12.94%

Apa yang dimaksud dengan Universal BTC (UNIBTC)

A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network.

The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens.

Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts.

With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Universal BTC (UNIBTC)

Prediksi Harga Universal BTC (USD)

Berapa nilai Universal BTC (UNIBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Universal BTC (UNIBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Universal BTC.

Cek prediksi harga Universal BTC sekarang!

UNIBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Universal BTC (UNIBTC)

Memahami tokenomi Universal BTC (UNIBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNIBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Universal BTC (UNIBTC)

Berapa nilai Universal BTC (UNIBTC) hari ini?
Harga live UNIBTC dalam USD adalah 101,023 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga UNIBTC ke USD saat ini?
Harga UNIBTC ke USD saat ini adalah $ 101,023. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Universal BTC?
Kapitalisasi pasar UNIBTC adalah $ 190.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar UNIBTC?
Suplai beredar UNIBTC adalah 1.88K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) UNIBTC?
UNIBTC mencapai harga ATH sebesar 125,288 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) UNIBTC?
UNIBTC mencapai harga ATL 35,703 USD.
Berapa volume perdagangan UNIBTC?
Volume perdagangan 24 jam live UNIBTC adalah -- USD.
Akankah harga UNIBTC naik lebih tinggi tahun ini?
UNIBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNIBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
