Harga WAGIE Hari Ini

Harga live WAGIE (WAGIE) hari ini adalah $ 0.00000691, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAGIE ke USD saat ini adalah $ 0.00000691 per WAGIE.

WAGIE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,911.27, dengan suplai yang beredar 1.00B WAGIE. Selama 24 jam terakhir, WAGIE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006194, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000521.

Dalam kinerja jangka pendek, WAGIE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -22.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar WAGIE (WAGIE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar WAGIE saat ini adalah $ 6.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAGIE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.91K.