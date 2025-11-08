Harga ZKGPT Hari Ini

Harga live ZKGPT (ZKGPT) hari ini adalah $ 0.00002019, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZKGPT ke USD saat ini adalah $ 0.00002019 per ZKGPT.

ZKGPT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,190, dengan suplai yang beredar 1.00B ZKGPT. Selama 24 jam terakhir, ZKGPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00414383, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001121.

Dalam kinerja jangka pendek, ZKGPT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZKGPT (ZKGPT)

Kapitalisasi Pasar $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.19K$ 20.19K $ 20.19K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZKGPT saat ini adalah $ 20.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZKGPT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.19K.