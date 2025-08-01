Based Pepe (BASEDPEPE) Nedir?

Based Pepe, ikonik Pepe the Frog memesine odaklanan bir BASE tokenidir. Based Pepe, BASE işlemlerinin hızından ve düşük maliyetinden yararlanarak, Matt Furie tarafından yaratılan Boy's Club'ın orijinal, efsanevi Frog Pepe'sinin gerçek hayranları olan bireysel kitlelere yönelik bir token sunmaktadır.

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Based Pepe Fiyat Geleceği Tahmini

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Based Pepe Fiyat Geçmişi

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Based Pepe (BASEDPEPE) Token Ekonomisi

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BASEDPEPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BASEDPEPE / VND ₫ 0,001036811 1 BASEDPEPE / AUD A$ 0,000000060676 1 BASEDPEPE / GBP ￡ 0,00000002955 1 BASEDPEPE / EUR € 0,000000033884 1 BASEDPEPE / USD $ 0,0000000394 1 BASEDPEPE / MYR RM 0,00000016745 1 BASEDPEPE / TRY ₺ 0,000001602792 1 BASEDPEPE / JPY ¥ 0,0000057918 1 BASEDPEPE / ARS ARS$ 0,000053387394 1 BASEDPEPE / RUB ₽ 0,000003125602 1 BASEDPEPE / INR ₹ 0,000003437256 1 BASEDPEPE / IDR Rp 0,000645901536 1 BASEDPEPE / KRW ₩ 0,000054646224 1 BASEDPEPE / PHP ₱ 0,000002274168 1 BASEDPEPE / EGP ￡E. 0,000001909718 1 BASEDPEPE / BRL R$ 0,000000217882 1 BASEDPEPE / CAD C$ 0,000000053978 1 BASEDPEPE / BDT ৳ 0,000004742972 1 BASEDPEPE / NGN ₦ 0,000059426626 1 BASEDPEPE / UAH ₴ 0,00000162131 1 BASEDPEPE / VES Bs 0,0000048462 1 BASEDPEPE / CLP $ 0,0000380604 1 BASEDPEPE / PKR Rs 0,000011039486 1 BASEDPEPE / KZT ₸ 0,000021058118 1 BASEDPEPE / THB ฿ 0,000001277348 1 BASEDPEPE / TWD NT$ 0,000001175302 1 BASEDPEPE / AED د.إ 0,000000144598 1 BASEDPEPE / CHF Fr 0,00000003152 1 BASEDPEPE / HKD HK$ 0,000000308896 1 BASEDPEPE / MAD .د.م 0,000000355782 1 BASEDPEPE / MXN $ 0,000000743478 1 BASEDPEPE / PLN zł 0,000000145386 1 BASEDPEPE / RON лв 0,000000172572 1 BASEDPEPE / SEK kr 0,000000380998 1 BASEDPEPE / BGN лв 0,000000066192 1 BASEDPEPE / HUF Ft 0,000013572118 1 BASEDPEPE / CZK Kč 0,000000837644 1 BASEDPEPE / KWD د.ك 0,0000000119776 1 BASEDPEPE / ILS ₪ 0,000000134354

Based Pepe Kaynağı

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