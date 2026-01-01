Harga Big Don Hari Ini

Harga live Big Don (BIGDON) hari ini adalah $ 0.03357, dengan perubahan 5.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BIGDON ke USD saat ini adalah $ 0.03357 per BIGDON.

Big Don saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BIGDON. Selama 24 jam terakhir, BIGDON diperdagangkan antara $ 0.02716 (low) dan $ 0.04251 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BIGDON bergerak +0.44% dalam satu jam terakhir dan +235.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.00K.

Informasi Pasar Big Don (BIGDON)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.00K$ 55.00K $ 55.00K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar Big Don saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.00K. Suplai beredar BIGDON adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.