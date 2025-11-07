Apa yang dimaksud dengan Blocery (BLY)

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Tokenomi Blocery (BLY)

Memahami tokenomi Blocery (BLY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BLY sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Blocery, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Blocery Berapa nilai Blocery (BLY) hari ini? Harga live BLY dalam USD adalah 0.002353 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga BLY ke USD saat ini? $ 0.002353 . Cobalah Harga BLY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Blocery? Kapitalisasi pasar BLY adalah $ 2.31M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar BLY? Suplai beredar BLY adalah 980.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) BLY? BLY mencapai harga ATH sebesar 0.676306 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) BLY? BLY mencapai harga ATL 0.002178072431597049 USD . Berapa volume perdagangan BLY? Volume perdagangan 24 jam live BLY adalah $ 56.39K USD . Akankah harga BLY naik lebih tinggi tahun ini? BLY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BLY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

