Harga Byte Hari Ini

Harga live Byte (BYTEDOG) hari ini adalah $ 0.000004764, dengan perubahan 26.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BYTEDOG ke USD saat ini adalah $ 0.000004764 per BYTEDOG.

Byte saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BYTEDOG. Selama 24 jam terakhir, BYTEDOG diperdagangkan antara $ 0.000004 (low) dan $ 0.000008753 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BYTEDOG bergerak -1.88% dalam satu jam terakhir dan +19.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.08K.

Informasi Pasar Byte (BYTEDOG)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.08K$ 57.08K $ 57.08K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar Byte saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.08K. Suplai beredar BYTEDOG adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.