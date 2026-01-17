Harga Claude Memory Hari Ini

Harga live Claude Memory (CMEM) hari ini adalah $ 0.00344, dengan perubahan 11.45% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CMEM ke USD saat ini adalah $ 0.00344 per CMEM.

Claude Memory saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- CMEM. Selama 24 jam terakhir, CMEM diperdagangkan antara $ 0.00217 (low) dan $ 0.006486 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, CMEM bergerak +18.25% dalam satu jam terakhir dan +72.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 67.42K.

Informasi Pasar Claude Memory (CMEM)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 67.42K$ 67.42K $ 67.42K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar Claude Memory saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 67.42K. Suplai beredar CMEM adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.