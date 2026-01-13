Harga rainbowfish Hari Ini

Harga live rainbowfish (FISH) hari ini adalah $ 0.004378, dengan perubahan 15.97% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FISH ke USD saat ini adalah $ 0.004378 per FISH.

rainbowfish saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- FISH. Selama 24 jam terakhir, FISH diperdagangkan antara $ 0.004187 (low) dan $ 0.007426 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, FISH bergerak -10.59% dalam satu jam terakhir dan +118.90% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 59.20K.

Informasi Pasar rainbowfish (FISH)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 59.20K$ 59.20K $ 59.20K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

