Tabel Konversi Flare ke Dolar Fiji
Tabel Konversi FLR ke FJD
Tabel Konversi FJD ke FLR
- 1 FLR0.014132 FJD
- 5 FLR0.070661 FJD
- 10 FLR0.141323 FJD
- 50 FLR0.706614 FJD
- 100 FLR1.41 FJD
- 1,000 FLR14.13 FJD
- 5,000 FLR70.66 FJD
- 10,000 FLR141.32 FJD
- 1 FJD70.75 FLR
- 5 FJD353.7 FLR
- 10 FJD707.5 FLR
- 50 FJD3,537 FLR
- 100 FJD7,075 FLR
- 1,000 FJD70,759 FLR
- 5,000 FJD353,799 FLR
- 10,000 FJD707,599 FLR
Flare (FLR) saat ini diperdagangkan seharga FJ$ 0.014132 FJD , yang mencerminkan perubahan 0.14% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai FJ$189.41K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar FJ$1.21B FJD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Flare Harga khusus dari kami.
188.21B FJD
Suplai Peredaran
189.41K
Volume Trading 24 Jam
1.21B FJD
Kapitalisasi Pasar
0.14%
Perubahan Harga (1 Hari)
FJ$ 0.006448
High 24 Jam
FJ$ 0.00636
Low 24 Jam
Grafik tren FLR ke FJD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Flare terhadap FJD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Flare saat ini.
Ringkasan Konversi FLR ke FJD
Per | 1 FLR = 0.014132 FJD | 1 FJD = 70.75 FLR
Kurs untuk 1 FLR ke FJD hari ini adalah 0.014132 FJD.
Pembelian 5 FLR akan dikenai biaya 0.070661 FJD, sedangkan 10 FLR memiliki nilai 0.141323 FJD.
1 FJD dapat di-trade dengan 70.75 FLR.
50 FJD dapat dikonversi ke 3,537 FLR, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 FLR ke FJD telah berubah sebesar -2.20% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.14%, sehingga mencapai high senilai 0.01419 FJD dan low senilai 0.013996 FJD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 FLR adalah 0.01481 FJD yang menunjukkan perubahan -4.58% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, FLR telah berubah sebesar -0.00303904 FJD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -17.70% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga FLR ke FJD
Dalam 24 jam terakhir, Flare (FLR) telah berfluktuasi antara 0.013996 FJD dan 0.01419 FJD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.013996 FJD dan high 0.015785 FJD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas FLR ke FJD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0.02
|Low
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|Rata-rata
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|FJ$ 0
|Volatilitas
|+1.38%
|+12.48%
|+12.64%
|+47.37%
|Perubahan
|+0.45%
|-1.42%
|-4.56%
|-17.91%
Prakiraan Harga Flare dalam FJD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Flare dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan FLR ke FJD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga FLR untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Flare dapat mencapai sekitar FJ$0.014839 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga FLR untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, FLR mungkin naik menjadi sekitar FJ$0.017178 FJD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Flare kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Flare
Ringkasan Dolar Fiji
Statistik Pasar FLR ke FJD
105,991,501,903.02875
FLARE
Kurs FLR ke FJD Saat Ini
Harga live Flare (FLR) hari ini adalah FJ$ 0.0141322884985688261076, dengan perubahan 0.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLR ke FJD saat ini adalah FJ$ 0.0141322884985688261076 per FLR.
Telusuri Flare Selengkapnya di MEXC
Dolar Fiji, yang dilambangkan sebagai FJD, adalah mata uang resmi Fiji, sebuah negara kepulauan di Pasifik Selatan. Mata uang ini memainkan peran integral dalam perekonomian Fiji, menjadi alat tukar untuk barang dan jasa di negara tersebut. Mata uang ini diterbitkan oleh Reserve Bank of Fiji, bank sentral negara itu, yang bertanggung jawab menjaga integritas dan nilai Dolar Fiji.
Sebagai mata uang nasional, Dolar Fiji digunakan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi di Fiji. Mata uang ini digunakan untuk semua transaksi, mulai dari pembelian barang sehari-hari seperti bahan makanan, pembayaran layanan seperti utilitas dan transportasi, hingga transaksi berskala lebih besar seperti pembelian properti dan investasi bisnis. Dolar Fiji juga merupakan mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional Fiji, meskipun beberapa bisnis mungkin juga menerima mata uang utama lainnya.
Dolar Fiji terdiri dari 100 sen, dan koin-koinnya tersedia dalam pecahan 5, 10, 20, 50 sen, serta 1 dolar, sementara uang kertas diterbitkan dalam pecahan 5, 10, 20, 50, dan 100 dolar. Seperti halnya mata uang lainnya, nilai Dolar Fiji relatif terhadap mata uang lainnya fluktuatif dari waktu ke waktu akibat berbagai faktor, termasuk indikator ekonomi, peristiwa geopolitik, dan perubahan sentimen pasar.
Dalam hal kebijakan moneter, Reserve Bank of Fiji menggunakan berbagai instrumen untuk mengelola pasokan, permintaan, dan nilai Dolar Fiji. Instrumen-instrumen ini dapat mencakup penyesuaian suku bunga, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah, serta intervensi langsung di pasar valuta asing. Tindakan-tindakan ini diambil dengan tujuan mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Fiji.
Secara keseluruhan, Dolar Fiji merupakan elemen penting dalam perekonomian dan sistem keuangan Fiji. Nilai, stabilitas, dan integritasnya dipantau serta dikelola secara ketat oleh Reserve Bank of Fiji, sehingga tetap dapat berfungsi efektif sebagai alat tukar untuk semua aktivitas ekonomi di dalam negeri. Penting untuk dicatat bahwa walaupun deskripsi ini memberikan gambaran umum tentang Dolar Fiji, setiap keputusan keuangan spesifik yang melibatkan mata uang ini atau mata uang lainnya harus dibuat setelah berkonsultasi dengan penasihat keuangan atau profesional berkualifikasi lainnya.
Pasangan Perdagangan FLR yang Tersedia di MEXC
Spot
FLR/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot FLR, yang mencakup pasar tempat Flare dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual FLR pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
FLRUSDTPerpetual
|--
|Trade
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Danai akun Anda dengan FJD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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FLR dan FJD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Flare (FLR) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Flare
- Harga Saat Ini (USD): $0.006422
- Perubahan 7 Hari: -2.20%
- Tren 30 Hari: -4.58%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk FLR, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke FJD, harga USD FLR tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga FLR] [FLR ke USD]
Dolar Fiji (FJD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (FJD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- FJD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah FLR yang sama.
- FJD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs FLR ke FJD?
Kurs antara Flare (FLR) dan Dolar Fiji (FJD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam FLR, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs FLR ke FJD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit FJD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal FJD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan FJD. Ketika FJD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti FLR, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Flare, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap FLR dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke FJD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs FLR ke FJD di Indonesia?
Kurs FLR ke FJD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari FLR (sering kali dalam FJD) yang dikonversi ke FJD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs FLR ke FJD sering berubah di Indonesia?
Kurs FLR ke FJD sering berubah karena FLR dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs FLR ke FJD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs FLR ke FJD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs FLR ke FJD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi FLR ke FJD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi FLR ke FJD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren FLR terhadap FJD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs FLR ke FJD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan FJD, sehingga memengaruhi kurs meskipun FLR tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs FLR ke FJD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs FLR ke FJD.
Dapatkah saya membandingkan kurs FLR ke FJD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs FLR keFJD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs FLR ke FJD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga FLR, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi FLR ke FJD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga FLR ke FJD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi FLR dan FJD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk FLR dan FJD.
Apa perbedaan antara mengonversi FLR ke FJD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara FLR dan FJD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah FLR ke FJD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga FLR dalam FJD atau stablecoin. FLR ke FJD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs FLR ke FJD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. FJD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs FLR ke FJD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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