Harga live Flex Ungovernance hari ini adalah 1.219 USD. Lacak informasi harga aktual FLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FLX

Info Harga FLX

Penjelasan FLX

Whitepaper FLX

Situs Web Resmi FLX

Tokenomi FLX

Prakiraan Harga FLX

Riwayat FLX

Panduan Membeli FLX

Konverter FLX ke Mata Uang Fiat

Spot FLX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Flex Ungovernance

Harga Flex Ungovernance(FLX)

Harga Live 1 FLX ke USD:

$1.225
$1.225$1.225
+0.65%1D
USD
Grafik Harga Live Flex Ungovernance (FLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:28 (UTC+8)

Informasi Harga Flex Ungovernance (FLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.198
$ 1.198$ 1.198
Low 24 Jam
$ 1.227
$ 1.227$ 1.227
High 24 Jam

$ 1.198
$ 1.198$ 1.198

$ 1.227
$ 1.227$ 1.227

$ 2,694.400487426686
$ 2,694.400487426686$ 2,694.400487426686

$ 1.141347683791324
$ 1.141347683791324$ 1.141347683791324

+0.57%

+0.65%

-19.28%

-19.28%

Harga aktual Flex Ungovernance (FLX) adalah $ 1.219. Selama 24 jam terakhir, FLX diperdagangkan antara low $ 1.198 dan high $ 1.227, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFLX adalah $ 2,694.400487426686, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.141347683791324.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FLX telah berubah sebesar +0.57% selama 1 jam terakhir, +0.65% selama 24 jam, dan -19.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Flex Ungovernance (FLX)

No.2772

$ 236.24K
$ 236.24K$ 236.24K

$ 54.41K
$ 54.41K$ 54.41K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

193.80K
193.80K 193.80K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

999,715
999,715 999,715

19.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar Flex Ungovernance saat ini adalah $ 236.24K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.41K. Suplai beredar FLX adalah 193.80K, dan total suplainya sebesar 999715. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.22M.

Riwayat Harga Flex Ungovernance (FLX) USD

Pantau perubahan harga Flex Ungovernance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00791+0.65%
30 Days$ -0.488-28.59%
60 Hari$ -0.748-38.03%
90 Hari$ -0.933-43.36%
Perubahan Harga Flex Ungovernance Hari Ini

Hari ini, FLX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00791 (+0.65%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Flex Ungovernance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.488 (-28.59%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Flex Ungovernance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FLX terlihat mengalami perubahan $ -0.748 (-38.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Flex Ungovernance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.933 (-43.36%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Flex Ungovernance (FLX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Flex Ungovernance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of “ungovernance” comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Flex Ungovernance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Flex Ungovernance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FLX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Flex Ungovernance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Flex Ungovernance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Flex Ungovernance (USD)

Berapa nilai Flex Ungovernance (FLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Flex Ungovernance (FLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Flex Ungovernance.

Cek prediksi harga Flex Ungovernance sekarang!

Tokenomi Flex Ungovernance (FLX)

Memahami tokenomi Flex Ungovernance (FLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FLX sekarang!

Cara membeli Flex Ungovernance (FLX)

Ingin mengetahui cara membeli Flex Ungovernance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Flex Ungovernance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FLX ke Mata Uang Lokal

1 Flex Ungovernance(FLX) ke VND
32,077.985
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AUD
A$1.87726
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GBP
0.92644
1 Flex Ungovernance(FLX) ke EUR
1.04834
1 Flex Ungovernance(FLX) ke USD
$1.219
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MYR
RM5.08323
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TRY
51.4418
1 Flex Ungovernance(FLX) ke JPY
¥186.507
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ARS
ARS$1,769.22003
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RUB
99.04375
1 Flex Ungovernance(FLX) ke INR
108.08873
1 Flex Ungovernance(FLX) ke IDR
Rp20,316.65854
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PHP
71.94538
1 Flex Ungovernance(FLX) ke EGP
￡E.57.64651
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BRL
R$6.52165
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CAD
C$1.71879
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BDT
148.73019
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NGN
1,753.94596
1 Flex Ungovernance(FLX) ke COP
$4,670.48879
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ZAR
R.21.17403
1 Flex Ungovernance(FLX) ke UAH
51.27114
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TZS
T.Sh.2,995.083
1 Flex Ungovernance(FLX) ke VES
Bs276.713
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CLP
$1,149.517
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PKR
Rs344.53816
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KZT
641.23057
1 Flex Ungovernance(FLX) ke THB
฿39.47122
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TWD
NT$37.76462
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AED
د.إ4.47373
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CHF
Fr0.9752
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HKD
HK$9.47163
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AMD
֏466.1456
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MAD
.د.م11.3367
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MXN
$22.64902
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SAR
ريال4.57125
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ETB
Br187.59191
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KES
KSh157.42166
1 Flex Ungovernance(FLX) ke JOD
د.أ0.864271
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PLN
4.48592
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RON
лв5.3636
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SEK
kr11.66583
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BGN
лв2.06011
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HUF
Ft408.09682
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CZK
25.70871
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KWD
د.ك0.373014
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ILS
3.98613
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BOB
Bs8.4111
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AZN
2.0723
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TJS
SM11.23918
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GEL
3.30349
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AOA
Kz1,117.32321
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BHD
.د.ب0.459563
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BMD
$1.219
1 Flex Ungovernance(FLX) ke DKK
kr7.88693
1 Flex Ungovernance(FLX) ke HNL
L32.10846
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MUR
56.00086
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NAD
$21.17403
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NOK
kr12.42161
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NZD
$2.15763
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PAB
B/.1.219
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PGK
K5.1198
1 Flex Ungovernance(FLX) ke QAR
ر.ق4.43716
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RSD
дин.123.81383
1 Flex Ungovernance(FLX) ke UZS
soʻm14,686.74361
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ALL
L102.21315
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ANG
ƒ2.18201
1 Flex Ungovernance(FLX) ke AWG
ƒ2.1942
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BBD
$2.438
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BAM
KM2.06011
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BIF
Fr3,594.831
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BND
$1.5847
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BSD
$1.219
1 Flex Ungovernance(FLX) ke JMD
$195.46665
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KHR
4,895.57714
1 Flex Ungovernance(FLX) ke KMF
Fr511.98
1 Flex Ungovernance(FLX) ke LAK
26,499.99947
1 Flex Ungovernance(FLX) ke LKR
රු371.63653
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MDL
L20.723
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MGA
Ar5,490.9855
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MOP
P9.752
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MVR
18.7726
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MWK
MK2,116.31809
1 Flex Ungovernance(FLX) ke MZN
MT77.95505
1 Flex Ungovernance(FLX) ke NPR
रु172.7323
1 Flex Ungovernance(FLX) ke PYG
8,645.148
1 Flex Ungovernance(FLX) ke RWF
Fr1,768.769
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SBD
$10.03237
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SCR
17.066
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SRD
$46.9315
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SVC
$10.65406
1 Flex Ungovernance(FLX) ke SZL
L21.16184
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TMT
m4.2665
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TND
د.ت3.607021
1 Flex Ungovernance(FLX) ke TTD
$8.25263
1 Flex Ungovernance(FLX) ke UGX
Sh4,261.624
1 Flex Ungovernance(FLX) ke XAF
Fr692.392
1 Flex Ungovernance(FLX) ke XCD
$3.2913
1 Flex Ungovernance(FLX) ke XOF
Fr692.392
1 Flex Ungovernance(FLX) ke XPF
Fr125.557
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BWP
P16.39555
1 Flex Ungovernance(FLX) ke BZD
$2.45019
1 Flex Ungovernance(FLX) ke CVE
$116.82896
1 Flex Ungovernance(FLX) ke DJF
Fr215.763
1 Flex Ungovernance(FLX) ke DOP
$78.39389
1 Flex Ungovernance(FLX) ke DZD
د.ج159.05512
1 Flex Ungovernance(FLX) ke FJD
$2.77932
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GNF
Fr10,599.205
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GTQ
Q9.33754
1 Flex Ungovernance(FLX) ke GYD
$254.96604
1 Flex Ungovernance(FLX) ke ISK
kr153.594

Sumber Daya Flex Ungovernance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Flex Ungovernance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Flex Ungovernance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Flex Ungovernance

Berapa nilai Flex Ungovernance (FLX) hari ini?
Harga live FLX dalam USD adalah 1.219 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FLX ke USD saat ini?
Harga FLX ke USD saat ini adalah $ 1.219. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Flex Ungovernance?
Kapitalisasi pasar FLX adalah $ 236.24K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FLX?
Suplai beredar FLX adalah 193.80K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FLX?
FLX mencapai harga ATH sebesar 2,694.400487426686 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FLX?
FLX mencapai harga ATL 1.141347683791324 USD.
Berapa volume perdagangan FLX?
Volume perdagangan 24 jam live FLX adalah $ 54.41K USD.
Akankah harga FLX naik lebih tinggi tahun ini?
FLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:42:28 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Flex Ungovernance (FLX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

