Apa yang dimaksud dengan Flex Ungovernance (FLX)

The RAI system will have decentralized security incentives through the Reflexer ungovernance token, FLX. The principle of "ungovernance" comes from our desire to progressively remove human control from the RAI system, thus making it socially scalable.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Flex Ungovernance Berapa nilai Flex Ungovernance (FLX) hari ini? Harga live FLX dalam USD adalah 1.219 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga FLX ke USD saat ini? $ 1.219 . Cobalah Harga FLX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Flex Ungovernance? Kapitalisasi pasar FLX adalah $ 236.24K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar FLX? Suplai beredar FLX adalah 193.80K USD . Berapa harga all‑time high (ATH) FLX? FLX mencapai harga ATH sebesar 2,694.400487426686 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) FLX? FLX mencapai harga ATL 1.141347683791324 USD . Berapa volume perdagangan FLX? Volume perdagangan 24 jam live FLX adalah $ 54.41K USD . Akankah harga FLX naik lebih tinggi tahun ini? FLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

