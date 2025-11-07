BursaDEX+
Harga live Got Guaranteed hari ini adalah 0.0063 USD. Lacak informasi harga aktual GOTG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GOTG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 GOTG ke USD:

$0.0063
$0.0063$0.0063
-0.04%1D
USD
Grafik Harga Live Got Guaranteed (GOTG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:16 (UTC+8)

Informasi Harga Got Guaranteed (GOTG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063
Low 24 Jam
$ 0.006303
$ 0.006303$ 0.006303
High 24 Jam

$ 0.0063
$ 0.0063$ 0.0063

$ 0.006303
$ 0.006303$ 0.006303

$ 13.431504999775767
$ 13.431504999775767$ 13.431504999775767

$ 0.000749738824703273
$ 0.000749738824703273$ 0.000749738824703273

0.00%

-0.04%

-27.11%

-27.11%

Harga aktual Got Guaranteed (GOTG) adalah $ 0.0063. Selama 24 jam terakhir, GOTG diperdagangkan antara low $ 0.0063 dan high $ 0.006303, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGOTG adalah $ 13.431504999775767, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000749738824703273.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GOTG telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.04% selama 24 jam, dan -27.11% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Got Guaranteed (GOTG)

No.7512

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.78
$ 54.78$ 54.78

$ 11.34M
$ 11.34M$ 11.34M

0.00
0.00 0.00

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

1,800,000,000
1,800,000,000 1,800,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Got Guaranteed saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.78. Suplai beredar GOTG adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1800000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.34M.

Riwayat Harga Got Guaranteed (GOTG) USD

Pantau perubahan harga Got Guaranteed untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000252-0.04%
30 Days$ -0.001805-22.28%
60 Hari$ +0.00158+33.47%
90 Hari$ +0.002597+70.13%
Perubahan Harga Got Guaranteed Hari Ini

Hari ini, GOTG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000252 (-0.04%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Got Guaranteed 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001805 (-22.28%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Got Guaranteed 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GOTG terlihat mengalami perubahan $ +0.00158 (+33.47%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Got Guaranteed 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.002597 (+70.13%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Got Guaranteed (GOTG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Got Guaranteed sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Got Guaranteed (GOTG)

GotG meluncurkan solusi jaminan·asuransi DAG pertama di dunia di pasar aset digital.

GotG adalah yang pertama di pasar aset digital yang menerapkan dan meluncurkan solusi jaminan·asuransi DAG yang dinilai sebagai pencapaian yang secara dramatis meningkatkan stabilitas investor aset digital. Sekarang, yayasan manajemen aset digital dan investor aset digital dapat memperoleh stabilitas dan profitabilitas untuk aset digital mereka secara bersamaan melalui solusi jaminan·asuransi DAG Platform GotG.

Got Guaranteed tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Got Guaranteed Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GOTG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Got Guaranteed di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Got Guaranteed dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Got Guaranteed (USD)

Berapa nilai Got Guaranteed (GOTG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Got Guaranteed (GOTG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Got Guaranteed.

Cek prediksi harga Got Guaranteed sekarang!

Tokenomi Got Guaranteed (GOTG)

Memahami tokenomi Got Guaranteed (GOTG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GOTG sekarang!

Cara membeli Got Guaranteed (GOTG)

Ingin mengetahui cara membeli Got Guaranteed? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Got Guaranteed di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Got Guaranteed

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Got Guaranteed, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Got Guaranteed
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Got Guaranteed

Berapa nilai Got Guaranteed (GOTG) hari ini?
Harga live GOTG dalam USD adalah 0.0063 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GOTG ke USD saat ini?
Harga GOTG ke USD saat ini adalah $ 0.0063. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Got Guaranteed?
Kapitalisasi pasar GOTG adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GOTG?
Suplai beredar GOTG adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GOTG?
GOTG mencapai harga ATH sebesar 13.431504999775767 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GOTG?
GOTG mencapai harga ATL 0.000749738824703273 USD.
Berapa volume perdagangan GOTG?
Volume perdagangan 24 jam live GOTG adalah $ 54.78 USD.
Akankah harga GOTG naik lebih tinggi tahun ini?
GOTG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GOTG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:43:16 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

