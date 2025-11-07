Apa yang dimaksud dengan GameSwift (GSWIFT)

GameSwift is a modular blockchain based on zkEVM technology. Together with its gaming platform, GameSwift offers a comprehensive and user friendly solution for games, gamers, and Web3 investors. The platform features a unified token that accrues value from all games and players within the GameSwift ecosystem.

Tokenomi GameSwift (GSWIFT)

Memahami tokenomi GameSwift (GSWIFT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GSWIFT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GameSwift Berapa nilai GameSwift (GSWIFT) hari ini? Harga live GSWIFT dalam USD adalah 0.001766 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga GSWIFT ke USD saat ini? $ 0.001766 . Cobalah Harga GSWIFT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar GameSwift? Kapitalisasi pasar GSWIFT adalah $ 637.12K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar GSWIFT? Suplai beredar GSWIFT adalah 360.77M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) GSWIFT? GSWIFT mencapai harga ATH sebesar 0.8309490782266589 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) GSWIFT? GSWIFT mencapai harga ATL 0.00184006184744303 USD . Berapa volume perdagangan GSWIFT? Volume perdagangan 24 jam live GSWIFT adalah $ 31.09K USD . Akankah harga GSWIFT naik lebih tinggi tahun ini? GSWIFT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GSWIFT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting GameSwift (GSWIFT)

