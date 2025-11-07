BursaDEX+
Harga live Kitten Haimer hari ini adalah 0.01146 USD. Lacak informasi harga aktual KHAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga KHAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang KHAI

Info Harga KHAI

Penjelasan KHAI

Whitepaper KHAI

Situs Web Resmi KHAI

Tokenomi KHAI

Prakiraan Harga KHAI

Riwayat KHAI

Panduan Membeli KHAI

Konverter KHAI ke Mata Uang Fiat

Spot KHAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Kitten Haimer

Harga Kitten Haimer(KHAI)

Harga Live 1 KHAI ke USD:

+0.43%1D
USD
Grafik Harga Live Kitten Haimer (KHAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:55:55 (UTC+8)

Informasi Harga Kitten Haimer (KHAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

0.00%

+0.43%

-25.88%

-25.88%

Harga aktual Kitten Haimer (KHAI) adalah $ 0.01146. Selama 24 jam terakhir, KHAI diperdagangkan antara low $ 0.01127 dan high $ 0.01169, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highKHAI adalah $ 1.4306544536586003, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.009533585589987943.

Dalam hal kinerja jangka pendek, KHAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.43% selama 24 jam, dan -25.88% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Kitten Haimer (KHAI)

No.4986

SOL

Kapitalisasi Pasar Kitten Haimer saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 106.52. Suplai beredar KHAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 54000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 618.84K.

Riwayat Harga Kitten Haimer (KHAI) USD

Pantau perubahan harga Kitten Haimer untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000491+0.43%
30 Days$ -0.00884-43.55%
60 Hari$ -0.01374-54.53%
90 Hari$ -0.01724-60.07%
Perubahan Harga Kitten Haimer Hari Ini

Hari ini, KHAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000491 (+0.43%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Kitten Haimer 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00884 (-43.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Kitten Haimer 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, KHAI terlihat mengalami perubahan $ -0.01374 (-54.53%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Kitten Haimer 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01724 (-60.07%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Kitten Haimer (KHAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Kitten Haimer sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Kitten Haimer (KHAI)

Kitten Haimer is a meme coin on the Solana chain.

Kitten Haimer tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Kitten Haimer Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa KHAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Kitten Haimer di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Kitten Haimer dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Kitten Haimer (USD)

Berapa nilai Kitten Haimer (KHAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Kitten Haimer (KHAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Kitten Haimer.

Cek prediksi harga Kitten Haimer sekarang!

Tokenomi Kitten Haimer (KHAI)

Memahami tokenomi Kitten Haimer (KHAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token KHAI sekarang!

Cara membeli Kitten Haimer (KHAI)

Ingin mengetahui cara membeli Kitten Haimer? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Kitten Haimer di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

KHAI ke Mata Uang Lokal

1 Kitten Haimer(KHAI) ke VND
301.5699
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AUD
A$0.0176484
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GBP
0.0087096
1 Kitten Haimer(KHAI) ke EUR
0.0098556
1 Kitten Haimer(KHAI) ke USD
$0.01146
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MYR
RM0.0479028
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TRY
0.482466
1 Kitten Haimer(KHAI) ke JPY
¥1.75338
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ARS
ARS$16.6327002
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RUB
0.9310104
1 Kitten Haimer(KHAI) ke INR
1.0161582
1 Kitten Haimer(KHAI) ke IDR
Rp190.9999236
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PHP
0.6764838
1 Kitten Haimer(KHAI) ke EGP
￡E.0.5419434
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BRL
R$0.0611964
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CAD
C$0.0161586
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BDT
1.3982346
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NGN
16.4891064
1 Kitten Haimer(KHAI) ke COP
$43.9079586
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ZAR
R.0.1989456
1 Kitten Haimer(KHAI) ke UAH
0.4820076
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TZS
T.Sh.28.15722
1 Kitten Haimer(KHAI) ke VES
Bs2.55558
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CLP
$10.79532
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PKR
Rs3.2390544
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KZT
6.0283038
1 Kitten Haimer(KHAI) ke THB
฿0.371304
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TWD
NT$0.3551454
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AED
د.إ0.0420582
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CHF
Fr0.009168
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HKD
HK$0.0890442
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AMD
֏4.382304
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MAD
.د.م0.1066926
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MXN
$0.2128122
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SAR
ريال0.042975
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ETB
Br1.7589954
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KES
KSh1.4799444
1 Kitten Haimer(KHAI) ke JOD
د.أ0.00812514
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PLN
0.0421728
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RON
лв0.050424
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SEK
kr0.1095576
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BGN
лв0.0193674
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HUF
Ft3.8314218
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CZK
0.2416914
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KWD
د.ك0.00350676
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ILS
0.0374742
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BOB
Bs0.079074
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AZN
0.019482
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TJS
SM0.1056612
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GEL
0.0310566
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AOA
Kz10.456104
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BHD
.د.ب0.00430896
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BMD
$0.01146
1 Kitten Haimer(KHAI) ke DKK
kr0.0740316
1 Kitten Haimer(KHAI) ke HNL
L0.3011688
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MUR
0.52716
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NAD
$0.1990602
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NOK
kr0.116892
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NZD
$0.0202842
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PAB
B/.0.01146
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PGK
K0.0489342
1 Kitten Haimer(KHAI) ke QAR
ر.ق0.0417144
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RSD
дин.1.1633046
1 Kitten Haimer(KHAI) ke UZS
soʻm136.4285496
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ALL
L0.9611502
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ANG
ƒ0.0205134
1 Kitten Haimer(KHAI) ke AWG
ƒ0.020628
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BBD
$0.02292
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BAM
KM0.0193674
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BIF
Fr33.79554
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BND
$0.014898
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BSD
$0.01146
1 Kitten Haimer(KHAI) ke JMD
$1.837611
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KHR
46.0240476
1 Kitten Haimer(KHAI) ke KMF
Fr4.89342
1 Kitten Haimer(KHAI) ke LAK
249.1304298
1 Kitten Haimer(KHAI) ke LKR
රු3.4938102
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MDL
L0.1960806
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MGA
Ar51.62157
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MOP
P0.09168
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MVR
0.176484
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MWK
MK19.861326
1 Kitten Haimer(KHAI) ke MZN
MT0.732867
1 Kitten Haimer(KHAI) ke NPR
रु1.623882
1 Kitten Haimer(KHAI) ke PYG
81.27432
1 Kitten Haimer(KHAI) ke RWF
Fr16.65138
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SBD
$0.0942012
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SCR
0.1725876
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SRD
$0.44121
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SVC
$0.1001604
1 Kitten Haimer(KHAI) ke SZL
L0.198831
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TMT
m0.04011
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TND
د.ت0.03391014
1 Kitten Haimer(KHAI) ke TTD
$0.0775842
1 Kitten Haimer(KHAI) ke UGX
Sh40.06416
1 Kitten Haimer(KHAI) ke XAF
Fr6.50928
1 Kitten Haimer(KHAI) ke XCD
$0.030942
1 Kitten Haimer(KHAI) ke XOF
Fr6.50928
1 Kitten Haimer(KHAI) ke XPF
Fr1.18038
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BWP
P0.154137
1 Kitten Haimer(KHAI) ke BZD
$0.0230346
1 Kitten Haimer(KHAI) ke CVE
$1.0983264
1 Kitten Haimer(KHAI) ke DJF
Fr2.03988
1 Kitten Haimer(KHAI) ke DOP
$0.736878
1 Kitten Haimer(KHAI) ke DZD
د.ج1.4953008
1 Kitten Haimer(KHAI) ke FJD
$0.0261288
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GNF
Fr99.6447
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GTQ
Q0.0877836
1 Kitten Haimer(KHAI) ke GYD
$2.3969736
1 Kitten Haimer(KHAI) ke ISK
kr1.44396

Sumber Daya Kitten Haimer

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Kitten Haimer, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Kitten Haimer
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Kitten Haimer

Berapa nilai Kitten Haimer (KHAI) hari ini?
Harga live KHAI dalam USD adalah 0.01146 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga KHAI ke USD saat ini?
Harga KHAI ke USD saat ini adalah $ 0.01146. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Kitten Haimer?
Kapitalisasi pasar KHAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar KHAI?
Suplai beredar KHAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) KHAI?
KHAI mencapai harga ATH sebesar 1.4306544536586003 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) KHAI?
KHAI mencapai harga ATL 0.009533585589987943 USD.
Berapa volume perdagangan KHAI?
Volume perdagangan 24 jam live KHAI adalah $ 106.52 USD.
Akankah harga KHAI naik lebih tinggi tahun ini?
KHAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga KHAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Kitten Haimer (KHAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator KHAI ke USD

Jumlah

KHAI
KHAI
USD
USD

1 KHAI = 0.01146 USD

Perdagangkan KHAI

KHAI/USDT
$0.01146
$0.01146
+0.43%

$101,224.49
$101,224.49

$3,332.11
$3,332.11

$156.81
$156.81

$1.0003
$1.0003

$1.1138
$1.1138

$101,224.49
$101,224.49

$3,332.11
$3,332.11

$156.81
$156.81

$2.2145
$2.2145

$1.0153
$1.0153

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$30.60
$30.60

$0.1140
$0.1140

$0.0004010
$0.0004010

$0.014748
$0.014748

$4.444
$4.444

$0.006459
$0.006459

$0.1140
$0.1140

$0.00000000005259
$0.00000000005259

