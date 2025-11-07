Apa yang dimaksud dengan Multichain (MULTI)

Multichain adalah Cross-Chain Router Protocol (CRP), infrastruktur yang dikembangkan untuk kelancaran arus interoperabilitas aset on-chain. Proyek ini bertujuan untuk menjadi router utama Web3. Multichain adalah Cross-Chain Router Protocol (CRP), infrastruktur yang dikembangkan untuk kelancaran arus interoperabilitas aset on-chain. Proyek ini bertujuan untuk menjadi router utama Web3.

Multichain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Multichain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa MULTI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Multichain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Multichain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Multichain (USD)

Berapa nilai Multichain (MULTI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Multichain (MULTI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Multichain.

Cek prediksi harga Multichain sekarang!

Tokenomi Multichain (MULTI)

Memahami tokenomi Multichain (MULTI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MULTI sekarang!

Cara membeli Multichain (MULTI)

Ingin mengetahui cara membeli Multichain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Multichain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MULTI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Multichain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Multichain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Multichain Berapa nilai Multichain (MULTI) hari ini? Harga live MULTI dalam USD adalah 0.04351 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MULTI ke USD saat ini? $ 0.04351 . Cobalah Harga MULTI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Multichain? Kapitalisasi pasar MULTI adalah $ 632.68K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MULTI? Suplai beredar MULTI adalah 14.54M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MULTI? MULTI mencapai harga ATH sebesar 38.6246297489588 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MULTI? MULTI mencapai harga ATL 0.040700675011833484 USD . Berapa volume perdagangan MULTI? Volume perdagangan 24 jam live MULTI adalah $ 57.02K USD . Akankah harga MULTI naik lebih tinggi tahun ini? MULTI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MULTI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Multichain (MULTI)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi