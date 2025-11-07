BursaDEX+
Harga live NFT Combining hari ini adalah 0.00004723 USD. Lacak informasi harga aktual NFTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NFTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NFTC

Info Harga NFTC

Penjelasan NFTC

Whitepaper NFTC

Situs Web Resmi NFTC

Tokenomi NFTC

Prakiraan Harga NFTC

Riwayat NFTC

Panduan Membeli NFTC

Konverter NFTC ke Mata Uang Fiat

Spot NFTC

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NFT Combining

Harga NFT Combining(NFTC)

Harga Live 1 NFTC ke USD:

$0.00004723
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live NFT Combining (NFTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:00 (UTC+8)

Informasi Harga NFT Combining (NFTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00004723
Low 24 Jam
$ 0.00004723
High 24 Jam

$ 0.00004723
$ 0.00004723
--
--
0.00%

0.00%

-16.19%

-16.19%

Harga aktual NFT Combining (NFTC) adalah $ 0.00004723. Selama 24 jam terakhir, NFTC diperdagangkan antara low $ 0.00004723 dan high $ 0.00004723, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNFTC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NFTC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -16.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NFT Combining (NFTC)

--
$ 0.00
$ 38.26K
$ 38.26K$ 38.26K

--
810,000,000
810,000,000 810,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar NFT Combining saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar NFTC adalah --, dan total suplainya sebesar 810000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 38.26K.

Riwayat Harga NFT Combining (NFTC) USD

Pantau perubahan harga NFT Combining untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00000737-13.50%
60 Hari$ -0.00002237-32.15%
90 Hari$ -0.00007415-61.09%
Perubahan Harga NFT Combining Hari Ini

Hari ini, NFTC tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NFT Combining 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000737 (-13.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NFT Combining 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NFTC terlihat mengalami perubahan $ -0.00002237 (-32.15%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NFT Combining 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00007415 (-61.09%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NFT Combining (NFTC)?

Lihat halaman Riwayat Harga NFT Combining sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NFT Combining (NFTC)

NFT Combining (NFTC) is the idea of using NFTs to create and run a real-world business that provides employment opportunity and cash flow.

NFT Combining tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NFT Combining Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NFTC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NFT Combining di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NFT Combining dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NFT Combining (USD)

Berapa nilai NFT Combining (NFTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NFT Combining (NFTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFT Combining.

Cek prediksi harga NFT Combining sekarang!

Tokenomi NFT Combining (NFTC)

Memahami tokenomi NFT Combining (NFTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NFTC sekarang!

Cara membeli NFT Combining (NFTC)

Ingin mengetahui cara membeli NFT Combining? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NFT Combining di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NFTC ke Mata Uang Lokal

1 NFT Combining(NFTC) ke VND
1.24285745
1 NFT Combining(NFTC) ke AUD
A$0.0000727342
1 NFT Combining(NFTC) ke GBP
0.0000358948
1 NFT Combining(NFTC) ke EUR
0.0000406178
1 NFT Combining(NFTC) ke USD
$0.00004723
1 NFT Combining(NFTC) ke MYR
RM0.0001969491
1 NFT Combining(NFTC) ke TRY
0.001993106
1 NFT Combining(NFTC) ke JPY
¥0.00722619
1 NFT Combining(NFTC) ke ARS
ARS$0.0685482051
1 NFT Combining(NFTC) ke RUB
0.0038369652
1 NFT Combining(NFTC) ke INR
0.0041878841
1 NFT Combining(NFTC) ke IDR
Rp0.7871663518
1 NFT Combining(NFTC) ke PHP
0.0027898761
1 NFT Combining(NFTC) ke EGP
￡E.0.002233979
1 NFT Combining(NFTC) ke BRL
R$0.0002526805
1 NFT Combining(NFTC) ke CAD
C$0.0000665943
1 NFT Combining(NFTC) ke BDT
0.0057625323
1 NFT Combining(NFTC) ke NGN
0.0679564132
1 NFT Combining(NFTC) ke COP
$0.1809574943
1 NFT Combining(NFTC) ke ZAR
R.0.0008208574
1 NFT Combining(NFTC) ke UAH
0.0019864938
1 NFT Combining(NFTC) ke TZS
T.Sh.0.11604411
1 NFT Combining(NFTC) ke VES
Bs0.01072121
1 NFT Combining(NFTC) ke CLP
$0.04453789
1 NFT Combining(NFTC) ke PKR
Rs0.0133490872
1 NFT Combining(NFTC) ke KZT
0.0248443969
1 NFT Combining(NFTC) ke THB
฿0.001530252
1 NFT Combining(NFTC) ke TWD
NT$0.0014636577
1 NFT Combining(NFTC) ke AED
د.إ0.0001733341
1 NFT Combining(NFTC) ke CHF
Fr0.000037784
1 NFT Combining(NFTC) ke HKD
HK$0.0003669771
1 NFT Combining(NFTC) ke AMD
֏0.018060752
1 NFT Combining(NFTC) ke MAD
.د.م0.000439239
1 NFT Combining(NFTC) ke MXN
$0.0008775334
1 NFT Combining(NFTC) ke SAR
ريال0.0001771125
1 NFT Combining(NFTC) ke ETB
Br0.0072682247
1 NFT Combining(NFTC) ke KES
KSh0.0060992822
1 NFT Combining(NFTC) ke JOD
د.أ0.00003348607
1 NFT Combining(NFTC) ke PLN
0.0001738064
1 NFT Combining(NFTC) ke RON
лв0.000207812
1 NFT Combining(NFTC) ke SEK
kr0.0004524634
1 NFT Combining(NFTC) ke BGN
лв0.0000798187
1 NFT Combining(NFTC) ke HUF
Ft0.0158168547
1 NFT Combining(NFTC) ke CZK
0.0009960807
1 NFT Combining(NFTC) ke KWD
د.ك0.00001445238
1 NFT Combining(NFTC) ke ILS
0.0001544421
1 NFT Combining(NFTC) ke BOB
Bs0.000325887
1 NFT Combining(NFTC) ke AZN
0.000080291
1 NFT Combining(NFTC) ke TJS
SM0.0004354606
1 NFT Combining(NFTC) ke GEL
0.0001279933
1 NFT Combining(NFTC) ke AOA
Kz0.0432905457
1 NFT Combining(NFTC) ke BHD
.د.ب0.00001780571
1 NFT Combining(NFTC) ke BMD
$0.00004723
1 NFT Combining(NFTC) ke DKK
kr0.0003055781
1 NFT Combining(NFTC) ke HNL
L0.0012440382
1 NFT Combining(NFTC) ke MUR
0.0021697462
1 NFT Combining(NFTC) ke NAD
$0.0008203851
1 NFT Combining(NFTC) ke NOK
kr0.0004822183
1 NFT Combining(NFTC) ke NZD
$0.0000835971
1 NFT Combining(NFTC) ke PAB
B/.0.00004723
1 NFT Combining(NFTC) ke PGK
K0.000198366
1 NFT Combining(NFTC) ke QAR
ر.ق0.0001719172
1 NFT Combining(NFTC) ke RSD
дин.0.0047980957
1 NFT Combining(NFTC) ke UZS
soʻm0.5690360137
1 NFT Combining(NFTC) ke ALL
L0.0039602355
1 NFT Combining(NFTC) ke ANG
ƒ0.0000845417
1 NFT Combining(NFTC) ke AWG
ƒ0.000085014
1 NFT Combining(NFTC) ke BBD
$0.00009446
1 NFT Combining(NFTC) ke BAM
KM0.0000798187
1 NFT Combining(NFTC) ke BIF
Fr0.13928127
1 NFT Combining(NFTC) ke BND
$0.000061399
1 NFT Combining(NFTC) ke BSD
$0.00004723
1 NFT Combining(NFTC) ke JMD
$0.0075733305
1 NFT Combining(NFTC) ke KHR
0.1896785138
1 NFT Combining(NFTC) ke KMF
Fr0.0198366
1 NFT Combining(NFTC) ke LAK
1.0267391099
1 NFT Combining(NFTC) ke LKR
රු0.0143990101
1 NFT Combining(NFTC) ke MDL
L0.00080291
1 NFT Combining(NFTC) ke MGA
Ar0.212747535
1 NFT Combining(NFTC) ke MOP
P0.00037784
1 NFT Combining(NFTC) ke MVR
0.000727342
1 NFT Combining(NFTC) ke MWK
MK0.0819964753
1 NFT Combining(NFTC) ke MZN
MT0.0030203585
1 NFT Combining(NFTC) ke NPR
रु0.006692491
1 NFT Combining(NFTC) ke PYG
0.33495516
1 NFT Combining(NFTC) ke RWF
Fr0.06853073
1 NFT Combining(NFTC) ke SBD
$0.0003887029
1 NFT Combining(NFTC) ke SCR
0.00066122
1 NFT Combining(NFTC) ke SRD
$0.001818355
1 NFT Combining(NFTC) ke SVC
$0.0004127902
1 NFT Combining(NFTC) ke SZL
L0.0008199128
1 NFT Combining(NFTC) ke TMT
m0.000165305
1 NFT Combining(NFTC) ke TND
د.ت0.00013975357
1 NFT Combining(NFTC) ke TTD
$0.0003197471
1 NFT Combining(NFTC) ke UGX
Sh0.16511608
1 NFT Combining(NFTC) ke XAF
Fr0.02682664
1 NFT Combining(NFTC) ke XCD
$0.000127521
1 NFT Combining(NFTC) ke XOF
Fr0.02682664
1 NFT Combining(NFTC) ke XPF
Fr0.00486469
1 NFT Combining(NFTC) ke BWP
P0.0006352435
1 NFT Combining(NFTC) ke BZD
$0.0000949323
1 NFT Combining(NFTC) ke CVE
$0.0045265232
1 NFT Combining(NFTC) ke DJF
Fr0.00835971
1 NFT Combining(NFTC) ke DOP
$0.0030373613
1 NFT Combining(NFTC) ke DZD
د.ج0.0061625704
1 NFT Combining(NFTC) ke FJD
$0.0001076844
1 NFT Combining(NFTC) ke GNF
Fr0.41066485
1 NFT Combining(NFTC) ke GTQ
Q0.0003617818
1 NFT Combining(NFTC) ke GYD
$0.0098786268
1 NFT Combining(NFTC) ke ISK
kr0.00595098

Sumber Daya NFT Combining

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NFT Combining, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NFT Combining
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NFT Combining

Berapa nilai NFT Combining (NFTC) hari ini?
Harga live NFTC dalam USD adalah 0.00004723 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NFTC ke USD saat ini?
Harga NFTC ke USD saat ini adalah $ 0.00004723. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NFT Combining?
Kapitalisasi pasar NFTC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NFTC?
Suplai beredar NFTC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NFTC?
NFTC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NFTC?
NFTC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NFTC?
Volume perdagangan 24 jam live NFTC adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga NFTC naik lebih tinggi tahun ini?
NFTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NFTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:02:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NFT Combining (NFTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NFTC ke USD

Jumlah

NFTC
NFTC
USD
USD

1 NFTC = 0.00004723 USD

Perdagangkan NFTC

NFTC/USDT
$0.00004723
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

