BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live NovaTrade RWA hari ini adalah 0.000967 USD. Lacak informasi harga aktual NRWA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NRWA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live NovaTrade RWA hari ini adalah 0.000967 USD. Lacak informasi harga aktual NRWA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NRWA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NRWA

Info Harga NRWA

Penjelasan NRWA

Whitepaper NRWA

Situs Web Resmi NRWA

Tokenomi NRWA

Prakiraan Harga NRWA

Riwayat NRWA

Panduan Membeli NRWA

Konverter NRWA ke Mata Uang Fiat

Spot NRWA

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo NovaTrade RWA

Harga NovaTrade RWA(NRWA)

Harga Live 1 NRWA ke USD:

$0.000967
$0.000967$0.000967
+19.08%1D
USD
Grafik Harga Live NovaTrade RWA (NRWA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:03 (UTC+8)

Informasi Harga NovaTrade RWA (NRWA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000791
$ 0.000791$ 0.000791
Low 24 Jam
$ 0.001094
$ 0.001094$ 0.001094
High 24 Jam

$ 0.000791
$ 0.000791$ 0.000791

$ 0.001094
$ 0.001094$ 0.001094

--
----

--
----

-3.40%

+19.08%

+26.07%

+26.07%

Harga aktual NovaTrade RWA (NRWA) adalah $ 0.000967. Selama 24 jam terakhir, NRWA diperdagangkan antara low $ 0.000791 dan high $ 0.001094, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNRWA adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NRWA telah berubah sebesar -3.40% selama 1 jam terakhir, +19.08% selama 24 jam, dan +26.07% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar NovaTrade RWA (NRWA)

--
----

$ 211.21
$ 211.21$ 211.21

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

1,100,000,000
1,100,000,000 1,100,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar NovaTrade RWA saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 211.21. Suplai beredar NRWA adalah --, dan total suplainya sebesar 1100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.06M.

Riwayat Harga NovaTrade RWA (NRWA) USD

Pantau perubahan harga NovaTrade RWA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00015494+19.08%
30 Days$ -0.000753-43.78%
60 Hari$ -3.871563-99.98%
90 Hari$ -5.555003-99.99%
Perubahan Harga NovaTrade RWA Hari Ini

Hari ini, NRWA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00015494 (+19.08%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga NovaTrade RWA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000753 (-43.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga NovaTrade RWA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NRWA terlihat mengalami perubahan $ -3.871563 (-99.98%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga NovaTrade RWA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -5.555003 (-99.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari NovaTrade RWA (NRWA)?

Lihat halaman Riwayat Harga NovaTrade RWA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi NovaTrade RWA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NRWA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang NovaTrade RWA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli NovaTrade RWA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga NovaTrade RWA (USD)

Berapa nilai NovaTrade RWA (NRWA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda NovaTrade RWA (NRWA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk NovaTrade RWA.

Cek prediksi harga NovaTrade RWA sekarang!

Tokenomi NovaTrade RWA (NRWA)

Memahami tokenomi NovaTrade RWA (NRWA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NRWA sekarang!

Cara membeli NovaTrade RWA (NRWA)

Ingin mengetahui cara membeli NovaTrade RWA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli NovaTrade RWA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NRWA ke Mata Uang Lokal

1 NovaTrade RWA(NRWA) ke VND
25.446605
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AUD
A$0.00148918
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke GBP
0.00073492
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke EUR
0.00083162
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke USD
$0.000967
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MYR
RM0.00404206
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TRY
0.04079773
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke JPY
¥0.146984
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ARS
ARS$1.40347479
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke RUB
0.07855908
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke INR
0.08574389
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke IDR
Rp16.11666022
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PHP
0.05707234
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke EGP
￡E.0.0457391
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BRL
R$0.00517345
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke CAD
C$0.00136347
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BDT
0.11798367
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke NGN
1.39135828
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke COP
$3.70497347
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ZAR
R.0.01679679
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke UAH
0.04067202
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TZS
T.Sh.2.375919
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke VES
Bs0.219509
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke CLP
$0.911881
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PKR
Rs0.27331288
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke KZT
0.50867101
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke THB
฿0.0313308
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TWD
NT$0.02996733
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AED
د.إ0.00354889
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke CHF
Fr0.0007736
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke HKD
HK$0.00751359
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AMD
֏0.3697808
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MAD
.د.م0.0089931
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MXN
$0.01795719
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SAR
ريال0.00362625
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ETB
Br0.14881163
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke KES
KSh0.12489772
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke JOD
د.أ0.000685603
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PLN
0.00354889
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke RON
лв0.0042548
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SEK
kr0.00925419
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BGN
лв0.00163423
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke HUF
Ft0.32329711
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke CZK
0.02036502
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke KWD
د.ك0.000295902
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ILS
0.00316209
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BOB
Bs0.0066723
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AZN
0.0016439
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TJS
SM0.00891574
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke GEL
0.00262057
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AOA
Kz0.88634253
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BHD
.د.ب0.000363592
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BMD
$0.000967
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke DKK
kr0.00624682
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke HNL
L0.02547078
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MUR
0.044482
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke NAD
$0.01679679
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke NOK
kr0.00985373
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke NZD
$0.00171159
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PAB
B/.0.000967
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PGK
K0.0040614
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke QAR
ر.ق0.00351988
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke RSD
дин.0.09812149
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke UZS
soʻm11.65059973
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ALL
L0.08108295
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ANG
ƒ0.00173093
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke AWG
ƒ0.0017406
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BBD
$0.001934
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BAM
KM0.00163423
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BIF
Fr2.851683
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BND
$0.0012571
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BSD
$0.000967
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke JMD
$0.15505845
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke KHR
3.88353002
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke KMF
Fr0.40614
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke LAK
21.02173871
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke LKR
රු0.29480929
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MDL
L0.016439
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MGA
Ar4.3558515
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MOP
P0.007736
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MVR
0.0148918
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MWK
MK1.67881837
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke MZN
MT0.06183965
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke NPR
रु0.1370239
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke PYG
6.857964
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke RWF
Fr1.403117
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SBD
$0.00795841
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SCR
0.01455335
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SRD
$0.0372295
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SVC
$0.00845158
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke SZL
L0.01678712
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TMT
m0.0033845
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TND
د.ت0.002861353
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke TTD
$0.00654659
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke UGX
Sh3.380632
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke XAF
Fr0.548289
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke XCD
$0.0026109
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke XOF
Fr0.548289
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke XPF
Fr0.099601
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BWP
P0.01300615
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke BZD
$0.00194367
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke CVE
$0.09267728
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke DJF
Fr0.171159
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke DOP
$0.06218777
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke DZD
د.ج0.12625152
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke FJD
$0.00220476
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke GNF
Fr8.408065
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke GTQ
Q0.00740722
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke GYD
$0.20225772
1 NovaTrade RWA(NRWA) ke ISK
kr0.121842

Sumber Daya NovaTrade RWA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai NovaTrade RWA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi NovaTrade RWA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang NovaTrade RWA

Berapa nilai NovaTrade RWA (NRWA) hari ini?
Harga live NRWA dalam USD adalah 0.000967 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NRWA ke USD saat ini?
Harga NRWA ke USD saat ini adalah $ 0.000967. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar NovaTrade RWA?
Kapitalisasi pasar NRWA adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NRWA?
Suplai beredar NRWA adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NRWA?
NRWA mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NRWA?
NRWA mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NRWA?
Volume perdagangan 24 jam live NRWA adalah $ 211.21 USD.
Akankah harga NRWA naik lebih tinggi tahun ini?
NRWA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NRWA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:47:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting NovaTrade RWA (NRWA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NRWA ke USD

Jumlah

NRWA
NRWA
USD
USD

1 NRWA = 0.000967 USD

Perdagangkan NRWA

NRWA/USDT
$0.000967
$0.000967$0.000967
+22.25%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.17
$101,304.17$101,304.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.60
$3,308.60$3,308.60

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0556
$1.0556$1.0556

+23.03%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.17
$101,304.17$101,304.17

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.60
$3,308.60$3,308.60

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.85
$154.85$154.85

-0.68%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2108
$2.2108$2.2108

-1.06%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0097
$1.0097$1.0097

-0.62%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0638
$0.0638$0.0638

+27.60%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004022
$0.0004022$0.0004022

+168.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.011583
$0.011583$0.011583

+1,058.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.276
$4.276$4.276

+327.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007871
$0.007871$0.007871

+268.83%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001817
$0.001817$0.001817

+67.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002424
$0.0000002424$0.0000002424

+61.60%