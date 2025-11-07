Harga Pi Network(PI)
Harga aktual Pi Network (PI) adalah $ 0.21789. Selama 24 jam terakhir, PI diperdagangkan antara low $ 0.212 dan high $ 0.22603, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPI adalah $ 2.9816444104522235, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.1585252367970691.
Dalam hal kinerja jangka pendek, PI telah berubah sebesar +0.56% selama 1 jam terakhir, +0.89% selama 24 jam, dan -11.24% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Pi Network saat ini adalah $ 1.81B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 444.98K. Suplai beredar PI adalah 8.30B, dan total suplainya sebesar 100000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 21.79B.
Pantau perubahan harga Pi Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.0019221
|+0.89%
|30 Days
|$ -0.03013
|-12.15%
|60 Hari
|$ -0.12764
|-36.95%
|90 Hari
|$ -0.15898
|-42.19%
Hari ini, PI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0019221 (+0.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.03013 (-12.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PI terlihat mengalami perubahan $ -0.12764 (-36.95%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.15898 (-42.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Pi Network (PI)?
Lihat halaman Riwayat Harga Pi Network sekarang.
Pi Network adalah proyek mata uang kripto yang bertujuan untuk membuat mining dapat diakses melalui perangkat seluler. Tidak seperti mining mata uang kripto tradisional yang membutuhkan daya komputasi signifikan, Pi Network memungkinkan pengguna untuk melakukan mining di smartphone dengan konsumsi energi yang rendah. Proyek ini dirancang untuk menyediakan lingkungan operasi yang ramah pemula.
Pi Network (disingkat PI) diluncurkan pada tahun 2019 oleh tim PhD dari Universitas Stanford di Amerika Serikat. Visinya adalah membuat mata uang kripto dapat diakses dan digunakan oleh semua orang. Tidak seperti Bitcoin yang membutuhkan mesin mining berkinerja tinggi dan konsumsi listrik yang signifikan, Pi menghadirkan sebuah inovasi: pengguna dapat berpartisipasi dalam konsensus jaringan dan mendapatkan hadiah token hanya dengan mengetuk aplikasi seluler sekali sehari.
Visi Pi adalah membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia. Di masa mendatang, pengguna akan dapat menggunakan PI untuk pembayaran, transfer, dan bahkan konsumsi di dalam aplikasi ekosistem Pi.
Salah satu fitur Pi Network yang paling menonjol adalah mekanisme mining-nya. Mekanisme ini didasarkan pada Stellar Consensus Protocol (SCP), sebuah algoritma konsensus ringan yang tidak memerlukan komputasi intensif energi seperti yang digunakan dalam Bitcoin, dan dirancang untuk meminimalkan konsumsi sumber daya.
Berikut adalah karakteristik utama proses mining Pi Network:
- Masuk ke aplikasi setiap hari untuk mengaktifkan mining.
- Membangun jaringan kepercayaan dengan mengundang dan memverifikasi teman yang secara signifikan meningkatkan efisiensi mining.
- Antarmuka intuitif yang memudahkan pemantauan aktivitas mining.
- Pelacakan progres mining dan hadiah yang terkumpul secara aktual.
Tidak seperti mata uang kripto lainnya, Pi awalnya diperoleh melalui mining seluler:
- Unduh aplikasi Pi Network, lalu daftarkan akun
- Ketuk tombol petir sekali sehari untuk memulai mining
- Undang teman untuk bergabung guna meningkatkan kekuatan mining
- Selesaikan KYC (verifikasi identitas) sebelum PI dapat ditransfer ke dompet mainnet
Saat ini, PI juga masuk listing di MEXC, sehingga memungkinkan pengguna untuk berdagang langsung di platform:
- Daftarkan akun di MEXC, lalu selesaikan verifikasi identitas
- Depositkan dana menggunakan kartu bank atau USDT
- Di bagian perdagangan, pilih pasangan perdagangan PI/USDT untuk membeli PI
Pergeseran ini menandai transisi Pi dari "mining di atas kertas" ke peredaran dan daya jual nyata.
Harga Pi selalu menjadi salah satu perhatian utama komunitas. Karena Pi masih dalam fase transisi menuju Open Network dan tim resmi belum sepenuhnya merilis semua token, harga pasarnya ditentukan terutama oleh penawaran dan permintaan di bursa.
Pada platform seperti MEXC, Pi telah mengalami volatilitas yang signifikan dengan kenaikan tajam pada saat listing sebelum menjadi stabil melalui koreksi berikutnya. Hal ini mencerminkan spekulasi dan pergeseran ekspektasi di pasar. Saat ini, nilai Pi sangat bergantung pada kecepatan peluncuran aplikasi ekosistem dan level aktivitas di dalam komunitas globalnya.
Ke depannya, jika tim Pi berhasil memajukan ekosistem aplikasi, Pi dapat melampaui batasan saat ini dan memungkinkan lebih banyak kegunaan praktis. Dalam skenario tersebut, token PI dapat berevolusi dari “koin komunitas” menjadi aset mata uang kripto yang sesungguhnya.
Logika investasi Pi berbeda dengan Bitcoin. Nilai inti Bitcoin terletak pada "kelangkaan" dan "desentralisasi", sementara Pi menekankan "inklusivitas" dan "ekosistem aplikasi".
Keunggulan:
- Basis pengguna yang besar dengan puluhan juta pengguna aktif di seluruh dunia
- Ambang mining sangat rendah, sehingga dapat diakses oleh masyarakat umum
- Visi proyek berfokus pada pembangunan ekosistem, bukan spekulasi semata
Risiko:
- Volatilitas harga yang tinggi dengan pengaruh signifikan dari sentimen pasar
- Kurang transparan dalam progres proyek dibandingkan dengan Bitcoin atau Ethereum
Oleh karena itu, jika pengguna percaya pada adopsi Web3 yang luas dan aplikasi pasar massal, Pi dapat dianggap sebagai bagian kecil dari portofolio investasi.
- Kepemilikan jangka panjang (HODL): Beli dan tahan untuk jangka panjang berdasarkan keyakinan terhadap potensi masa depan Pi.
- Dollar-cost averaging (DCA): Investasikan jumlah tetap setiap bulan terlepas dari fluktuasi harga untuk menyebarkan biaya.
- Perdagangan jangka pendek: Manfaatkan volatilitas harga dengan menggunakan data pasar aktual dan alat perdagangan yang disediakan oleh MEXC untuk menangkap peluang arbitrase.
- Partisipasi ekosistem: Gunakan PI untuk pembelanjaan dan pembayaran di aplikasi Pi di masa mendatang agar token benar-benar beredar.
Harga Pi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
- Keterlibatan komunitas: Aktivitas pengguna dan diskusi di media sosial
- Pengembangan ekosistem: Peluncuran dApp, marketplace, atau saluran pembayaran
- Sentimen pasar: Tren bull dan bear di pasar mata uang kripto yang lebih luas
Singkatnya, pergerakan harga Pi menunjukkan pola "berbasis ganda": bergantung pada progres pengembangan proyek itu sendiri dan fluktuasi siklus pasar mata uang kripto.
MEXC menyediakan saluran yang aman dan nyaman untuk perdagangan PI:
- Biaya rendah: Biaya perdagangan yang transparan untuk efisiensi modal yang lebih tinggi
- Berbagai metode deposit: Mendukung kartu bank, kartu kredit, dan transfer stablecoin
- Alat profesional: Grafik pasar aktual dan fitur analisis
- Keamanan tinggi: Enkripsi sekelas bank untuk melindungi aset pengguna
- Dukungan komunitas global: Akses ke layanan pelanggan dan dukungan multibahasa kapan saja
Bagi pemula, MEXC adalah platform yang ideal untuk mulai berinvestasi di Pi.
Pi Network adalah eksperimen mata uang kripto yang dibangun berdasarkan prinsip aksesibilitas untuk semua orang. Mulai dari mining seluler hingga masuk listing di bursa, proyek ini menunjukkan potensi peningkatan adopsi.
Pi Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Pi Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.
Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Pi Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.
Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Pi Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.
Berapa nilai Pi Network (PI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Pi Network (PI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Pi Network.
Cek prediksi harga Pi Network sekarang!
Memahami tokenomi Pi Network (PI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PI sekarang!
Ingin mengetahui cara membeli Pi Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Pi Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Pi Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
