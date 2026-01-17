Harga RedwoodJS Hari Ini

Harga live RedwoodJS (REDWOODJS) hari ini adalah $ 0.001843, dengan perubahan 84.30% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REDWOODJS ke USD saat ini adalah $ 0.001843 per REDWOODJS.

RedwoodJS saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- REDWOODJS. Selama 24 jam terakhir, REDWOODJS diperdagangkan antara $ 0.001 (low) dan $ 0.002304 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, REDWOODJS bergerak -8.13% dalam satu jam terakhir dan +84.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 14.25K.

Informasi Pasar RedwoodJS (REDWOODJS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 14.25K$ 14.25K $ 14.25K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik SOL

Kapitalisasi Pasar RedwoodJS saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 14.25K. Suplai beredar REDWOODJS adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.