Apa yang dimaksud dengan VEMP (VEMP)

vEmpire DDAO adalah protokol unik yang memfasilitasi staking token Metaverse ke platformnya, mendistribusikan kembali keuntungan kepada penggunanya dan bentuk baru DAO Demokratiknya. Di samping staking AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum, mereka juga memiliki permainan untuk mendapatkan peluncuran game pada November 2021. vEmpire DDAO adalah protokol unik yang memfasilitasi staking token Metaverse ke platformnya, mendistribusikan kembali keuntungan kepada penggunanya dan bentuk baru DAO Demokratiknya. Di samping staking AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum, mereka juga memiliki permainan untuk mendapatkan peluncuran game pada November 2021.

VEMP tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VEMP Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VEMP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang VEMP di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VEMP dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VEMP (USD)

Berapa nilai VEMP (VEMP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VEMP (VEMP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VEMP.

Cek prediksi harga VEMP sekarang!

Tokenomi VEMP (VEMP)

Memahami tokenomi VEMP (VEMP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VEMP sekarang!

Cara membeli VEMP (VEMP)

Ingin mengetahui cara membeli VEMP? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VEMP di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VEMP ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya VEMP

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai VEMP, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VEMP Berapa nilai VEMP (VEMP) hari ini? Harga live VEMP dalam USD adalah 0.0002967 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VEMP ke USD saat ini? $ 0.0002967 . Cobalah Harga VEMP ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar VEMP? Kapitalisasi pasar VEMP adalah $ 116.53K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VEMP? Suplai beredar VEMP adalah 392.75M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VEMP? VEMP mencapai harga ATH sebesar 0.6579584978828696 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VEMP? VEMP mencapai harga ATL 0.00025719735016861 USD . Berapa volume perdagangan VEMP? Volume perdagangan 24 jam live VEMP adalah $ 9.83K USD . Akankah harga VEMP naik lebih tinggi tahun ini? VEMP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VEMP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting VEMP (VEMP)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi