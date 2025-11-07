BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live ZAYA AI hari ini adalah 0.00537 USD. Lacak informasi harga aktual ZAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live ZAYA AI hari ini adalah 0.00537 USD. Lacak informasi harga aktual ZAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZAI

Info Harga ZAI

Penjelasan ZAI

Whitepaper ZAI

Situs Web Resmi ZAI

Tokenomi ZAI

Prakiraan Harga ZAI

Riwayat ZAI

Panduan Membeli ZAI

Konverter ZAI ke Mata Uang Fiat

Spot ZAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo ZAYA AI

Harga ZAYA AI(ZAI)

Harga Live 1 ZAI ke USD:

$0.00537
$0.00537$0.00537
-0.55%1D
USD
Grafik Harga Live ZAYA AI (ZAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:18 (UTC+8)

Informasi Harga ZAYA AI (ZAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00536
$ 0.00536$ 0.00536
Low 24 Jam
$ 0.00547
$ 0.00547$ 0.00547
High 24 Jam

$ 0.00536
$ 0.00536$ 0.00536

$ 0.00547
$ 0.00547$ 0.00547

$ 0.39613585496002174
$ 0.39613585496002174$ 0.39613585496002174

$ 0.00946373054452031
$ 0.00946373054452031$ 0.00946373054452031

+0.18%

-0.54%

-5.13%

-5.13%

Harga aktual ZAYA AI (ZAI) adalah $ 0.00537. Selama 24 jam terakhir, ZAI diperdagangkan antara low $ 0.00536 dan high $ 0.00547, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZAI adalah $ 0.39613585496002174, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00946373054452031.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZAI telah berubah sebesar +0.18% selama 1 jam terakhir, -0.54% selama 24 jam, dan -5.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZAYA AI (ZAI)

No.5682

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 50.32K
$ 50.32K$ 50.32K

$ 537.00K
$ 537.00K$ 537.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar ZAYA AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 50.32K. Suplai beredar ZAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 100000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 537.00K.

Riwayat Harga ZAYA AI (ZAI) USD

Pantau perubahan harga ZAYA AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000297-0.54%
30 Days$ -0.00344-39.05%
60 Hari$ -0.00774-59.04%
90 Hari$ -0.00722-57.35%
Perubahan Harga ZAYA AI Hari Ini

Hari ini, ZAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000297 (-0.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ZAYA AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00344 (-39.05%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ZAYA AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ZAI terlihat mengalami perubahan $ -0.00774 (-59.04%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ZAYA AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00722 (-57.35%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ZAYA AI (ZAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga ZAYA AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI is a ground-breaking ecosystem that aims to combat cancers by seeking to leverage the latest Al technologies and medical screening procedures to provide early detection, prevention, and treatment. The ecosystem consists of three interconnected business units: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic, and Zaya Pathology Lab. These units work cohesively to deliver a wide range of medical services to patients, doctors, hospitals, medical clinics, pathology labs, pharmaceutical companies and research institutes. These services would be basically made accessible by means of the $ZAYA token alternatively, while receiving Rewards.

ZAYA AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ZAYA AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ZAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ZAYA AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ZAYA AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ZAYA AI (USD)

Berapa nilai ZAYA AI (ZAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZAYA AI (ZAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZAYA AI.

Cek prediksi harga ZAYA AI sekarang!

Tokenomi ZAYA AI (ZAI)

Memahami tokenomi ZAYA AI (ZAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZAI sekarang!

Cara membeli ZAYA AI (ZAI)

Ingin mengetahui cara membeli ZAYA AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ZAYA AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ZAI ke Mata Uang Lokal

1 ZAYA AI(ZAI) ke VND
141.31155
1 ZAYA AI(ZAI) ke AUD
A$0.0082698
1 ZAYA AI(ZAI) ke GBP
0.0040812
1 ZAYA AI(ZAI) ke EUR
0.0046182
1 ZAYA AI(ZAI) ke USD
$0.00537
1 ZAYA AI(ZAI) ke MYR
RM0.0224466
1 ZAYA AI(ZAI) ke TRY
0.2265603
1 ZAYA AI(ZAI) ke JPY
¥0.81624
1 ZAYA AI(ZAI) ke ARS
ARS$7.7938569
1 ZAYA AI(ZAI) ke RUB
0.4362588
1 ZAYA AI(ZAI) ke INR
0.4761579
1 ZAYA AI(ZAI) ke IDR
Rp89.4999642
1 ZAYA AI(ZAI) ke PHP
0.3164541
1 ZAYA AI(ZAI) ke EGP
￡E.0.254001
1 ZAYA AI(ZAI) ke BRL
R$0.0287295
1 ZAYA AI(ZAI) ke CAD
C$0.0075717
1 ZAYA AI(ZAI) ke BDT
0.6551937
1 ZAYA AI(ZAI) ke NGN
7.7265708
1 ZAYA AI(ZAI) ke COP
$20.5746717
1 ZAYA AI(ZAI) ke ZAR
R.0.0932769
1 ZAYA AI(ZAI) ke UAH
0.2258622
1 ZAYA AI(ZAI) ke TZS
T.Sh.13.19409
1 ZAYA AI(ZAI) ke VES
Bs1.21899
1 ZAYA AI(ZAI) ke CLP
$5.06391
1 ZAYA AI(ZAI) ke PKR
Rs1.5177768
1 ZAYA AI(ZAI) ke KZT
2.8247811
1 ZAYA AI(ZAI) ke THB
฿0.173988
1 ZAYA AI(ZAI) ke TWD
NT$0.1664163
1 ZAYA AI(ZAI) ke AED
د.إ0.0197079
1 ZAYA AI(ZAI) ke CHF
Fr0.004296
1 ZAYA AI(ZAI) ke HKD
HK$0.0417249
1 ZAYA AI(ZAI) ke AMD
֏2.053488
1 ZAYA AI(ZAI) ke MAD
.د.م0.049941
1 ZAYA AI(ZAI) ke MXN
$0.0997209
1 ZAYA AI(ZAI) ke SAR
ريال0.0201375
1 ZAYA AI(ZAI) ke ETB
Br0.8263893
1 ZAYA AI(ZAI) ke KES
KSh0.6935892
1 ZAYA AI(ZAI) ke JOD
د.أ0.00380733
1 ZAYA AI(ZAI) ke PLN
0.0197616
1 ZAYA AI(ZAI) ke RON
лв0.023628
1 ZAYA AI(ZAI) ke SEK
kr0.0513909
1 ZAYA AI(ZAI) ke BGN
лв0.0090753
1 ZAYA AI(ZAI) ke HUF
Ft1.7959428
1 ZAYA AI(ZAI) ke CZK
0.1131459
1 ZAYA AI(ZAI) ke KWD
د.ك0.00164322
1 ZAYA AI(ZAI) ke ILS
0.0175599
1 ZAYA AI(ZAI) ke BOB
Bs0.037053
1 ZAYA AI(ZAI) ke AZN
0.009129
1 ZAYA AI(ZAI) ke TJS
SM0.0495114
1 ZAYA AI(ZAI) ke GEL
0.0145527
1 ZAYA AI(ZAI) ke AOA
Kz4.9220883
1 ZAYA AI(ZAI) ke BHD
.د.ب0.00201912
1 ZAYA AI(ZAI) ke BMD
$0.00537
1 ZAYA AI(ZAI) ke DKK
kr0.0346902
1 ZAYA AI(ZAI) ke HNL
L0.1414458
1 ZAYA AI(ZAI) ke MUR
0.24702
1 ZAYA AI(ZAI) ke NAD
$0.0932769
1 ZAYA AI(ZAI) ke NOK
kr0.0547203
1 ZAYA AI(ZAI) ke NZD
$0.0095049
1 ZAYA AI(ZAI) ke PAB
B/.0.00537
1 ZAYA AI(ZAI) ke PGK
K0.022554
1 ZAYA AI(ZAI) ke QAR
ر.ق0.0195468
1 ZAYA AI(ZAI) ke RSD
дин.0.5451624
1 ZAYA AI(ZAI) ke UZS
soʻm64.6987803
1 ZAYA AI(ZAI) ke ALL
L0.4502745
1 ZAYA AI(ZAI) ke ANG
ƒ0.0096123
1 ZAYA AI(ZAI) ke AWG
ƒ0.009666
1 ZAYA AI(ZAI) ke BBD
$0.01074
1 ZAYA AI(ZAI) ke BAM
KM0.0090753
1 ZAYA AI(ZAI) ke BIF
Fr15.83613
1 ZAYA AI(ZAI) ke BND
$0.006981
1 ZAYA AI(ZAI) ke BSD
$0.00537
1 ZAYA AI(ZAI) ke JMD
$0.8610795
1 ZAYA AI(ZAI) ke KHR
21.5662422
1 ZAYA AI(ZAI) ke KMF
Fr2.2554
1 ZAYA AI(ZAI) ke LAK
116.7391281
1 ZAYA AI(ZAI) ke LKR
රු1.6371519
1 ZAYA AI(ZAI) ke MDL
L0.09129
1 ZAYA AI(ZAI) ke MGA
Ar24.189165
1 ZAYA AI(ZAI) ke MOP
P0.04296
1 ZAYA AI(ZAI) ke MVR
0.082698
1 ZAYA AI(ZAI) ke MWK
MK9.3229107
1 ZAYA AI(ZAI) ke MZN
MT0.3434115
1 ZAYA AI(ZAI) ke NPR
रु0.760929
1 ZAYA AI(ZAI) ke PYG
38.08404
1 ZAYA AI(ZAI) ke RWF
Fr7.79187
1 ZAYA AI(ZAI) ke SBD
$0.0441951
1 ZAYA AI(ZAI) ke SCR
0.0774891
1 ZAYA AI(ZAI) ke SRD
$0.206745
1 ZAYA AI(ZAI) ke SVC
$0.0469338
1 ZAYA AI(ZAI) ke SZL
L0.0932232
1 ZAYA AI(ZAI) ke TMT
m0.018795
1 ZAYA AI(ZAI) ke TND
د.ت0.01588983
1 ZAYA AI(ZAI) ke TTD
$0.0363549
1 ZAYA AI(ZAI) ke UGX
Sh18.77352
1 ZAYA AI(ZAI) ke XAF
Fr3.05016
1 ZAYA AI(ZAI) ke XCD
$0.014499
1 ZAYA AI(ZAI) ke XOF
Fr3.05016
1 ZAYA AI(ZAI) ke XPF
Fr0.55311
1 ZAYA AI(ZAI) ke BWP
P0.0722265
1 ZAYA AI(ZAI) ke BZD
$0.0107937
1 ZAYA AI(ZAI) ke CVE
$0.5146608
1 ZAYA AI(ZAI) ke DJF
Fr0.95049
1 ZAYA AI(ZAI) ke DOP
$0.3453447
1 ZAYA AI(ZAI) ke DZD
د.ج0.7011072
1 ZAYA AI(ZAI) ke FJD
$0.0122436
1 ZAYA AI(ZAI) ke GNF
Fr46.69215
1 ZAYA AI(ZAI) ke GTQ
Q0.0411342
1 ZAYA AI(ZAI) ke GYD
$1.1231892
1 ZAYA AI(ZAI) ke ISK
kr0.67662

Sumber Daya ZAYA AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ZAYA AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ZAYA AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ZAYA AI

Berapa nilai ZAYA AI (ZAI) hari ini?
Harga live ZAI dalam USD adalah 0.00537 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZAI ke USD saat ini?
Harga ZAI ke USD saat ini adalah $ 0.00537. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZAYA AI?
Kapitalisasi pasar ZAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZAI?
Suplai beredar ZAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZAI?
ZAI mencapai harga ATH sebesar 0.39613585496002174 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZAI?
ZAI mencapai harga ATL 0.00946373054452031 USD.
Berapa volume perdagangan ZAI?
Volume perdagangan 24 jam live ZAI adalah $ 50.32K USD.
Akankah harga ZAI naik lebih tinggi tahun ini?
ZAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:13:18 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting ZAYA AI (ZAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ZAI ke USD

Jumlah

ZAI
ZAI
USD
USD

1 ZAI = 0.00537 USD

Perdagangkan ZAI

ZAI/USDT
$0.00537
$0.00537$0.00537
-0.54%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,282.51
$101,282.51$101,282.51

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.58
$3,313.58$3,313.58

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0335
$1.0335$1.0335

+20.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,282.51
$101,282.51$101,282.51

-0.70%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,313.58
$3,313.58$3,313.58

+0.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.10
$156.10$156.10

+0.11%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2140
$2.2140$2.2140

-0.91%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0245
$1.0245$1.0245

+0.82%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0908
$0.0908$0.0908

+81.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.018899
$0.018899$0.018899

+1,789.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008842
$0.008842$0.008842

+314.33%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.149
$4.149$4.149

+314.90%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0908
$0.0908$0.0908

+81.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002447
$0.0000002447$0.0000002447

+63.13%