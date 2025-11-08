Harga Baby Base Hari Ini

Harga live Baby Base (BASE) hari ini adalah $ 0.00054837, dengan perubahan 8.43% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASE ke USD saat ini adalah $ 0.00054837 per BASE.

Baby Base saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,515.85, dengan suplai yang beredar 21.00M BASE. Selama 24 jam terakhir, BASE diperdagangkan antara $ 0.00052729 (low) dan $ 0.0006082 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.073142, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00052598.

Dalam kinerja jangka pendek, BASE bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan -99.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Baby Base (BASE)

Kapitalisasi Pasar $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.52K$ 11.52K $ 11.52K Suplai Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

