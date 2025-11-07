BursaDEX+
Harga live BeFaster Holder Token hari ini adalah 0.00301292 USD. Lacak informasi harga aktual BFHT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BFHT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BFHT

Info Harga BFHT

Penjelasan BFHT

Whitepaper BFHT

Situs Web Resmi BFHT

Tokenomi BFHT

Prakiraan Harga BFHT

Harga BeFaster Holder Token (BFHT)

Harga Live 1 BFHT ke USD:

$0.00301292
-0.70%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live BeFaster Holder Token (BFHT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:16:09 (UTC+8)

Informasi Harga BeFaster Holder Token (BFHT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00301292
Low 24 Jam
$ 0.00304238
High 24 Jam

$ 0.00301292
$ 0.00304238
$ 0.03788546
$ 0.00073352
-0.76%

-25.65%

-25.65%

Harga aktual BeFaster Holder Token (BFHT) adalah $0.00301292. Selama 24 jam terakhir, BFHT diperdagangkan antara low $ 0.00301292 dan high $ 0.00304238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBFHT adalah $ 0.03788546, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00073352.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BFHT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan -25.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BeFaster Holder Token (BFHT)

$ 896.95K
--
$ 896.95K
297.70M
297,702,612.0
Kapitalisasi Pasar BeFaster Holder Token saat ini adalah $ 896.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BFHT adalah 297.70M, dan total suplainya sebesar 297702612.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 896.95K.

Riwayat Harga BeFaster Holder Token (BFHT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0013183034.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0000303840.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0000846500194261486.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.76%
30 Days$ -0.0013183034-43.75%
60 Hari$ -0.0000303840-1.00%
90 Hari$ -0.0000846500194261486-2.73%

Apa yang dimaksud dengan BeFaster Holder Token (BFHT)

BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it. The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future. BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards. Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins. The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground.
The DApp is available to the public since 14. August 2022.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya BeFaster Holder Token (BFHT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga BeFaster Holder Token (USD)

Berapa nilai BeFaster Holder Token (BFHT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BeFaster Holder Token (BFHT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BeFaster Holder Token.

Cek prediksi harga BeFaster Holder Token sekarang!

BFHT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi BeFaster Holder Token (BFHT)

Memahami tokenomi BeFaster Holder Token (BFHT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BFHT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang BeFaster Holder Token (BFHT)

Berapa nilai BeFaster Holder Token (BFHT) hari ini?
Harga live BFHT dalam USD adalah 0.00301292 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BFHT ke USD saat ini?
Harga BFHT ke USD saat ini adalah $ 0.00301292. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BeFaster Holder Token?
Kapitalisasi pasar BFHT adalah $ 896.95K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BFHT?
Suplai beredar BFHT adalah 297.70M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BFHT?
BFHT mencapai harga ATH sebesar 0.03788546 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BFHT?
BFHT mencapai harga ATL 0.00073352 USD.
Berapa volume perdagangan BFHT?
Volume perdagangan 24 jam live BFHT adalah -- USD.
Akankah harga BFHT naik lebih tinggi tahun ini?
BFHT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BFHT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BeFaster Holder Token (BFHT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

