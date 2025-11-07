Harga BeFaster Holder Token (BFHT)
Harga aktual BeFaster Holder Token (BFHT) adalah $0.00301292. Selama 24 jam terakhir, BFHT diperdagangkan antara low $ 0.00301292 dan high $ 0.00304238, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBFHT adalah $ 0.03788546, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00073352.
Dalam hal kinerja jangka pendek, BFHT telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.76% selama 24 jam, dan -25.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar BeFaster Holder Token saat ini adalah $ 896.95K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BFHT adalah 297.70M, dan total suplainya sebesar 297702612.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 896.95K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0013183034.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0000303840.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga BeFaster Holder Token ke USD adalah $ -0.0000846500194261486.
BeFaster.fit is a decentralised fitness and lifestyle application that connects the sports world with the crypto world. The stated goal is to increase general crypto-positivity and to get the world's population moving and reward them for it.
The sports app is designed as a game and offers a single-player mode where users can increase their own performance and health. In addition, it also offers a multiplayer mode where competitions with other users are possible in dual and multiple variants. The multiplayer mode is possible both in the national currencies and in cryptocurrency. However, the use of a cryptocurrency in challenges or tournaments is more lucrative for the user. In a simple and playful way, BeFaster.fit motivates its users to engage with the crypto world and thus be prepared for the future.
BeFaster.fit has implemented two BEP-20 tokens. The PAID (Personal activity internal distribution) is the InApp token and the BFHT (BeFasterHoldertoken), which is considered as an investor token. According to the BeFaster.fit protocol, all BFHT holders can stake their BFHT and participate in the Staking Pool distribution. 50% of the companies revenue are transferred to the Staking Pool and distributed to the staked BFHT on a daily or monthly basis, depending on the source of revenue. Long term stakers receive additional Staking Rewards.
Following the BeFaster.fit Multi Currency Option, each holder can decide in which cryptocurrency they would like to receive their personal payout. The distribution can be made in BFHT or other major coins.
The name BeFaster.fit describes the principle of the Dapp. The algorhytms developed especially for the app, the anti-cheating and the self-learning mechanisms put the fairness and equality of sporting performance in the foreground.
The DApp is available to the public since 14. August 2022.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
