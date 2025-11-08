Harga Big Balls Birds Hari Ini

Harga live Big Balls Birds (BALLS) hari ini adalah $ 0.00018284, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BALLS ke USD saat ini adalah $ 0.00018284 per BALLS.

Big Balls Birds saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,264.35, dengan suplai yang beredar 99.89M BALLS. Selama 24 jam terakhir, BALLS diperdagangkan antara $ 0.0001731 (low) dan $ 0.00018101 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00453545, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00014879.

Dalam kinerja jangka pendek, BALLS bergerak +1.79% dalam satu jam terakhir dan -3.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Big Balls Birds (BALLS)

Kapitalisasi Pasar $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.26K$ 18.26K $ 18.26K Suplai Peredaran 99.89M 99.89M 99.89M Total Suplai 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883 99,892,284.3063883

