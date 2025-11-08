Harga bloXmove Hari Ini

Harga live bloXmove (BLXM) hari ini adalah $ 0.00134004, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLXM ke USD saat ini adalah $ 0.00134004 per BLXM.

bloXmove saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,625, dengan suplai yang beredar 16.88M BLXM. Selama 24 jam terakhir, BLXM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 13.37, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, BLXM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar bloXmove (BLXM)

Kapitalisasi Pasar $ 22.63K$ 22.63K $ 22.63K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.00K$ 67.00K $ 67.00K Suplai Peredaran 16.88M 16.88M 16.88M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Kapitalisasi Pasar bloXmove saat ini adalah $ 22.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLXM adalah 16.88M, dan total suplainya sebesar 50000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.00K.