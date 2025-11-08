Harga Bonsai Terminal Hari Ini

Harga live Bonsai Terminal (BONSAI) hari ini adalah $ 0.00000735, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BONSAI ke USD saat ini adalah $ 0.00000735 per BONSAI.

Bonsai Terminal saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,342.04, dengan suplai yang beredar 999.28M BONSAI. Selama 24 jam terakhir, BONSAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0008596, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000595.

Dalam kinerja jangka pendek, BONSAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Bonsai Terminal (BONSAI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.34K$ 7.34K $ 7.34K Suplai Peredaran 999.28M 999.28M 999.28M Total Suplai 999,279,737.02635 999,279,737.02635 999,279,737.02635

Kapitalisasi Pasar Bonsai Terminal saat ini adalah $ 7.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BONSAI adalah 999.28M, dan total suplainya sebesar 999279737.02635. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.34K.