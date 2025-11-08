Harga CAPPYBARA Hari Ini

Harga live CAPPYBARA (CAPPY) hari ini adalah $ 0.00000861, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CAPPY ke USD saat ini adalah $ 0.00000861 per CAPPY.

CAPPYBARA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,611.78, dengan suplai yang beredar 1000.00M CAPPY. Selama 24 jam terakhir, CAPPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00119758, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000085.

Dalam kinerja jangka pendek, CAPPY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar CAPPYBARA (CAPPY)

Kapitalisasi Pasar $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.61K$ 8.61K $ 8.61K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,997,596.514801 999,997,596.514801 999,997,596.514801

Kapitalisasi Pasar CAPPYBARA saat ini adalah $ 8.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CAPPY adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999997596.514801. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.61K.