Harga Cellex Hari Ini

Harga live Cellex (CELLEX) hari ini adalah $ 0.0004004, dengan perubahan 0.75% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CELLEX ke USD saat ini adalah $ 0.0004004 per CELLEX.

Cellex saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 40,127, dengan suplai yang beredar 100.00M CELLEX. Selama 24 jam terakhir, CELLEX diperdagangkan antara $ 0.00038972 (low) dan $ 0.00040941 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01026336, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00037476.

Dalam kinerja jangka pendek, CELLEX bergerak +0.53% dalam satu jam terakhir dan -29.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cellex (CELLEX)

Kapitalisasi Pasar $ 40.13K$ 40.13K $ 40.13K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 40.13K$ 40.13K $ 40.13K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Cellex saat ini adalah $ 40.13K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CELLEX adalah 100.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 40.13K.