Harga live Cerebrum DAO hari ini adalah 0.00011702 USD. Lacak informasi harga aktual NEURON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEURON dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Cerebrum DAO hari ini adalah 0.00011702 USD. Lacak informasi harga aktual NEURON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEURON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NEURON

Info Harga NEURON

Penjelasan NEURON

Whitepaper NEURON

Situs Web Resmi NEURON

Tokenomi NEURON

Prakiraan Harga NEURON

Logo Cerebrum DAO

Harga Cerebrum DAO (NEURON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 NEURON ke USD:

$0.00011702
+1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Cerebrum DAO (NEURON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:11:55 (UTC+8)

Informasi Harga Cerebrum DAO (NEURON) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00011135
Low 24 Jam
$ 0.00011759
High 24 Jam

$ 0.00011135
$ 0.00011759
$ 0.00152718
$ 0.00008457
+0.97%

+1.44%

-5.28%

-5.28%

Harga aktual Cerebrum DAO (NEURON) adalah $0.00011702. Selama 24 jam terakhir, NEURON diperdagangkan antara low $ 0.00011135 dan high $ 0.00011759, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEURON adalah $ 0.00152718, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00008457.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEURON telah berubah sebesar +0.97% selama 1 jam terakhir, +1.44% selama 24 jam, dan -5.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Cerebrum DAO (NEURON)

$ 3.16M
--
$ 10.07M
26.99B
86,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Cerebrum DAO saat ini adalah $ 3.16M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NEURON adalah 26.99B, dan total suplainya sebesar 86000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.07M.

Riwayat Harga Cerebrum DAO (NEURON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cerebrum DAO ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum DAO ke USD adalah $ -0.0000459143.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum DAO ke USD adalah $ -0.0000657084.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cerebrum DAO ke USD adalah $ -0.00005219272475028568.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.44%
30 Days$ -0.0000459143-39.23%
60 Hari$ -0.0000657084-56.15%
90 Hari$ -0.00005219272475028568-30.84%

Apa yang dimaksud dengan Cerebrum DAO (NEURON)

Cerebrum DAO implements novel funding mechanisms designed to traverse the so-called "Valley of Death" in brain research. We utilize community-based funding throughout all stages of development, from the inception of research to the point where medications or diagnostic products are ready for clinical implementation.

With 86 billion neurons in the human brain, each NEURON token represents a neuron in our brain and serves as the cognitive essence and neural blueprint within the Cerebrum DAO ecosystem. The NEURON tokens are earned by contributing work, data, IP, or funds to fuel the growth of Cerebrum DAO. The main goal for the creation of the NEURON token is to provide a truly decentralized governance model and sustainable growth of Cerebrum DAO’s network. That means creating an equally attractive network to contributors, entities, enterprises, service providers and the wider community. The NEURON token will be issued as a governance token.

The NEURON token has four primary governance uses:

  • Voting on which IP projects receive funding from Cerebrum DAO
  • Voting on the terms under which each project can receive funds
  • Voting on key Cerebrum DAO governance matters (e.g. compensation policy, funding events, key strategic partnerships, governance board memberships, etc.)
  • Voting on Cerebrum DAO treasury management policies

The NEURON token is initially deployed on the Ethereum Mainnet as an ERC-20 token. The choice of Ethereum Mainnet as our deployed chain is intentional. Leveraging Ethereum’s robust developer community, established ecosystem, and widespread adoption provide a solid foundation for the NEURON token’s initial phase

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cerebrum DAO (NEURON)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Cerebrum DAO (USD)

Berapa nilai Cerebrum DAO (NEURON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cerebrum DAO (NEURON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cerebrum DAO.

Cek prediksi harga Cerebrum DAO sekarang!

NEURON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Cerebrum DAO (NEURON)

Memahami tokenomi Cerebrum DAO (NEURON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEURON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Cerebrum DAO (NEURON)

Berapa nilai Cerebrum DAO (NEURON) hari ini?
Harga live NEURON dalam USD adalah 0.00011702 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEURON ke USD saat ini?
Harga NEURON ke USD saat ini adalah $ 0.00011702. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Cerebrum DAO?
Kapitalisasi pasar NEURON adalah $ 3.16M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEURON?
Suplai beredar NEURON adalah 26.99B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEURON?
NEURON mencapai harga ATH sebesar 0.00152718 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEURON?
NEURON mencapai harga ATL 0.00008457 USD.
Berapa volume perdagangan NEURON?
Volume perdagangan 24 jam live NEURON adalah -- USD.
Akankah harga NEURON naik lebih tinggi tahun ini?
NEURON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEURON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:11:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Cerebrum DAO (NEURON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

