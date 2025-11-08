Harga Comsats Hari Ini

Harga live Comsats (CSAS) hari ini adalah $ 0.00001576, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CSAS ke USD saat ini adalah $ 0.00001576 per CSAS.

Comsats saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,763.78, dengan suplai yang beredar 1.00B CSAS. Selama 24 jam terakhir, CSAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.051883, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001436.

Dalam kinerja jangka pendek, CSAS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -47.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Comsats (CSAS)

Kapitalisasi Pasar $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.76K$ 15.76K $ 15.76K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

