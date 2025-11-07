BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Connect hari ini adalah 0.00107043 USD. Lacak informasi harga aktual CNCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CNCT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Connect hari ini adalah 0.00107043 USD. Lacak informasi harga aktual CNCT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CNCT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang CNCT

Info Harga CNCT

Penjelasan CNCT

Situs Web Resmi CNCT

Tokenomi CNCT

Prakiraan Harga CNCT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Connect

Harga Connect (CNCT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CNCT ke USD:

$0.00107043
$0.00107043$0.00107043
+12.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Connect (CNCT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:08:48 (UTC+8)

Informasi Harga Connect (CNCT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0.00110198
$ 0.00110198$ 0.00110198
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110198
$ 0.00110198$ 0.00110198

$ 0.04526064
$ 0.04526064$ 0.04526064

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+12.84%

-13.64%

-13.64%

Harga aktual Connect (CNCT) adalah $0.00107043. Selama 24 jam terakhir, CNCT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0.00110198, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCNCT adalah $ 0.04526064, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CNCT telah berubah sebesar +0.47% selama 1 jam terakhir, +12.84% selama 24 jam, dan -13.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Connect (CNCT)

$ 85.64K
$ 85.64K$ 85.64K

--
----

$ 107.04K
$ 107.04K$ 107.04K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Connect saat ini adalah $ 85.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNCT adalah 80.00M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.04K.

Riwayat Harga Connect (CNCT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Connect ke USD adalah $ +0.00012176.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Connect ke USD adalah $ -0.0004769248.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Connect ke USD adalah $ -0.0007408808.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Connect ke USD adalah $ -0.0030873304884848315.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00012176+12.84%
30 Days$ -0.0004769248-44.55%
60 Hari$ -0.0007408808-69.21%
90 Hari$ -0.0030873304884848315-74.25%

Apa yang dimaksud dengan Connect (CNCT)

The Big Ecosystem Is A Unified Platform Providing Users Access To Technologies And Resources We are dedicated to unifying the most advanced technologies in the crypto space. Our mission is to provide a comprehensive, user-friendly platform for beginners and professionals. We foster community collaboration and innovation, ensuring a secure and efficient crypto experience for all users. Advanced Trading Signals Big Ecosystem offers cutting-edge trading signals that help users make informed decisions. Our platform provides real-time analytics and predictive insights, enabling users to stay ahead in the market and optimize their investment outcomes. Educational Platform Big Ecosystem offers a dedicated educational platform that provides resources, tutorials, and expert-led courses. Whether you are new to crypto or looking to deepen your knowledge, our educational content is designed to support your journey. Network Academy Connect, learn, and collaborate through our Network Academy in the Big Ecosystem. It serves as a networking and knowledge exchange hub, helping users build valuable connections and stay informed about the latest trends and developments in the crypto space. Utility Integrations Benefit from seamless utility integrations within the Big Ecosystem. Our platform is designed to provide a cohesive experience by integrating various crypto utilities and services, making your crypto journey more efficient and streamlined.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Connect (CNCT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Connect (USD)

Berapa nilai Connect (CNCT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Connect (CNCT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Connect.

Cek prediksi harga Connect sekarang!

CNCT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Connect (CNCT)

Memahami tokenomi Connect (CNCT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CNCT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Connect (CNCT)

Berapa nilai Connect (CNCT) hari ini?
Harga live CNCT dalam USD adalah 0.00107043 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CNCT ke USD saat ini?
Harga CNCT ke USD saat ini adalah $ 0.00107043. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Connect?
Kapitalisasi pasar CNCT adalah $ 85.64K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CNCT?
Suplai beredar CNCT adalah 80.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CNCT?
CNCT mencapai harga ATH sebesar 0.04526064 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CNCT?
CNCT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan CNCT?
Volume perdagangan 24 jam live CNCT adalah -- USD.
Akankah harga CNCT naik lebih tinggi tahun ini?
CNCT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CNCT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:08:48 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Connect (CNCT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,024.82
$100,024.82$100,024.82

-1.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,227.15
$3,227.15$3,227.15

-2.20%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0433
$1.0433$1.0433

+21.59%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.25
$151.25$151.25

-2.99%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0005
$1.0005$1.0005

+0.01%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,024.82
$100,024.82$100,024.82

-1.94%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,227.15
$3,227.15$3,227.15

-2.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$151.25
$151.25$151.25

-2.99%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1800
$2.1800$2.1800

-2.43%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.16152
$0.16152$0.16152

+1.48%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00
$0.00$0.00

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00016323
$0.00016323$0.00016323

+3,164.60%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004681
$0.00004681$0.00004681

+334.63%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007666
$0.007666$0.007666

+259.23%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.010487
$0.010487$0.010487

+162.17%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000003274
$0.0000003274$0.0000003274

+118.26%