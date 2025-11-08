Harga dawg Hari Ini

Harga live dawg (DAWG) hari ini adalah $ 0.00000677, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAWG ke USD saat ini adalah $ 0.00000677 per DAWG.

dawg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,755.32, dengan suplai yang beredar 998.38M DAWG. Selama 24 jam terakhir, DAWG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00096978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000618.

Dalam kinerja jangka pendek, DAWG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar dawg (DAWG)

Kapitalisasi Pasar $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.76K$ 6.76K $ 6.76K Suplai Peredaran 998.38M 998.38M 998.38M Total Suplai 998,377,101.660005 998,377,101.660005 998,377,101.660005

Kapitalisasi Pasar dawg saat ini adalah $ 6.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAWG adalah 998.38M, dan total suplainya sebesar 998377101.660005. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.76K.