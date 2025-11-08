Harga dawg (DAWG)
Harga live dawg (DAWG) hari ini adalah $ 0.00000677, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DAWG ke USD saat ini adalah $ 0.00000677 per DAWG.
dawg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,755.32, dengan suplai yang beredar 998.38M DAWG. Selama 24 jam terakhir, DAWG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00096978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000618.
Dalam kinerja jangka pendek, DAWG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar dawg saat ini adalah $ 6.76K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DAWG adalah 998.38M, dan total suplainya sebesar 998377101.660005. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.76K.
-17.48%
-17.48%
Sepanjang hari ini, perubahan harga dawg ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga dawg ke USD adalah $ -0.0000021726.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga dawg ke USD adalah $ -0.0000018774.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga dawg ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|--
|30 Days
|$ -0.0000021726
|-32.09%
|60 Hari
|$ -0.0000018774
|-27.73%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga dawg berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Launched in [03/16/2025], $DAWG is a cryptocurrency built to provide users with a unique and accessible platform for participating in a vibrant, community-driven ecosystem. The token is designed with the goal of integrating digital ownership with entertainment, creating an experience that bridges the gap between luxury, culture, and the growing world of decentralized finance.
$DAWG is built on the principles of accessibility, transparency, and engagement. It operates on a decentralized platform that ensures transactions are secure, verified, and transparent for all users. This ecosystem allows participants to engage directly with the community, including through collaborations with lifestyle brands, exclusive events, and digital assets tied to the $DAWG brand. Users can earn rewards, access exclusive digital content, and take part in a variety of promotions and partnerships that aim to foster an engaging and vibrant online community.
The token's design prioritizes scalability and security, using proven blockchain technologies to ensure fast, low-cost transactions that can handle high volumes. With a strong emphasis on usability, $DAWG is accessible to a wide range of individuals, from seasoned crypto users to those who are new to the world of digital assets.
$DAWG is not just a token but a part of a larger ecosystem that integrates seamlessly with various applications, including DeFi platforms, NFT marketplaces, and digital collectibles. The community and its contributions play a vital role in driving the value of the $DAWG token, fostering an environment where users have a voice in the platform's development and future direction. Community members are encouraged to participate in governance, ensuring that the evolution of $DAWG reflects the needs and desires of its users.
The project is built with a focus on long-term growth and sustainability. Through strategic partnerships and continuous development, $DAWG aims to become an established presence in the digital economy, providing a trusted platform for users to engage with and benefit from their involvement in the growing world of decentralized finance and digital assets.
With a foundation built on community, transparency, and user empowerment, $DAWG is positioning itself as a forward-thinking asset that is accessible, rewarding, and integrated into the broader digital landscape.
