Harga ETH Printer Hari Ini

Harga live ETH Printer (ETHPRINTER) hari ini adalah $ 0.00002892, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ETHPRINTER ke USD saat ini adalah $ 0.00002892 per ETHPRINTER.

ETH Printer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 28,915, dengan suplai yang beredar 1.00B ETHPRINTER. Selama 24 jam terakhir, ETHPRINTER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00044816, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002309.

Dalam kinerja jangka pendek, ETHPRINTER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -2.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ETH Printer (ETHPRINTER)

Kapitalisasi Pasar $ 28.92K$ 28.92K $ 28.92K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 28.92K$ 28.92K $ 28.92K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ETH Printer saat ini adalah $ 28.92K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ETHPRINTER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.92K.