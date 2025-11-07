BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live GRELF hari ini adalah 0.183148 USD. Lacak informasi harga aktual GRELF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRELF dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GRELF hari ini adalah 0.183148 USD. Lacak informasi harga aktual GRELF ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRELF dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRELF

Info Harga GRELF

Penjelasan GRELF

Whitepaper GRELF

Situs Web Resmi GRELF

Tokenomi GRELF

Prakiraan Harga GRELF

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GRELF

Harga GRELF (GRELF)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GRELF ke USD:

$0.183149
$0.183149$0.183149
-3.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GRELF (GRELF)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:36:32 (UTC+8)

Informasi Harga GRELF (GRELF) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.179241
$ 0.179241$ 0.179241
Low 24 Jam
$ 0.190323
$ 0.190323$ 0.190323
High 24 Jam

$ 0.179241
$ 0.179241$ 0.179241

$ 0.190323
$ 0.190323$ 0.190323

$ 1.74
$ 1.74$ 1.74

$ 0.02003827
$ 0.02003827$ 0.02003827

-1.90%

-3.40%

-15.48%

-15.48%

Harga aktual GRELF (GRELF) adalah $0.183148. Selama 24 jam terakhir, GRELF diperdagangkan antara low $ 0.179241 dan high $ 0.190323, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRELF adalah $ 1.74, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02003827.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRELF telah berubah sebesar -1.90% selama 1 jam terakhir, -3.40% selama 24 jam, dan -15.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GRELF (GRELF)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

6.67M
6.67M 6.67M

6,666,666.0
6,666,666.0 6,666,666.0

Kapitalisasi Pasar GRELF saat ini adalah $ 1.23M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GRELF adalah 6.67M, dan total suplainya sebesar 6666666.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.23M.

Riwayat Harga GRELF (GRELF) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GRELF ke USD adalah $ -0.0064631994932083.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GRELF ke USD adalah $ -0.0558886927.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GRELF ke USD adalah $ -0.0666000669.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GRELF ke USD adalah $ -0.2743231622017942.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0064631994932083-3.40%
30 Days$ -0.0558886927-30.51%
60 Hari$ -0.0666000669-36.36%
90 Hari$ -0.2743231622017942-59.96%

Apa yang dimaksud dengan GRELF (GRELF)

What Is GRELF?

GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird.

What is the supply of GRELF?

GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered.

Who is the Founder of GRELF?

The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement.

Where Can I Buy GRELF?

GRELF is currently available for purchase via Hedera's SaucerSwap and Avalanche's Pangolin exchanges.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GRELF (GRELF)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga GRELF (USD)

Berapa nilai GRELF (GRELF) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GRELF (GRELF) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GRELF.

Cek prediksi harga GRELF sekarang!

GRELF ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GRELF (GRELF)

Memahami tokenomi GRELF (GRELF) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRELF sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GRELF (GRELF)

Berapa nilai GRELF (GRELF) hari ini?
Harga live GRELF dalam USD adalah 0.183148 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRELF ke USD saat ini?
Harga GRELF ke USD saat ini adalah $ 0.183148. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GRELF?
Kapitalisasi pasar GRELF adalah $ 1.23M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRELF?
Suplai beredar GRELF adalah 6.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRELF?
GRELF mencapai harga ATH sebesar 1.74 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRELF?
GRELF mencapai harga ATL 0.02003827 USD.
Berapa volume perdagangan GRELF?
Volume perdagangan 24 jam live GRELF adalah -- USD.
Akankah harga GRELF naik lebih tinggi tahun ini?
GRELF mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRELF untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:36:32 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GRELF (GRELF)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,715.75
$100,715.75$100,715.75

-1.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.94
$3,283.94$3,283.94

-0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2104
$1.2104$1.2104

+41.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.41
$154.41$154.41

-0.96%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,715.75
$100,715.75$100,715.75

-1.26%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,283.94
$3,283.94$3,283.94

-0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.41
$154.41$154.41

-0.96%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1903
$2.1903$2.1903

-1.97%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$952.73
$952.73$952.73

+2.04%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012854
$0.00012854$0.00012854

+2,470.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.453
$4.453$4.453

+345.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007517
$0.007517$0.007517

+252.24%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003415
$0.00003415$0.00003415

+217.08%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$15.8590
$15.8590$15.8590

+159.55%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1029
$0.1029$0.1029

+105.80%