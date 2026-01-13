Berapa harga saat ini dari Haedal Staked SUI?

Haedal Staked SUI diperdagangkan pada Rp31886.190, mengalami pergerakan harga sebesar -3.84% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Haedal Staked SUI adalah Rp94477.60, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp8114.4111280. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan HASUI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp1451809509534.0, menempatkan aset ini di peringkat #480 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Haedal Staked SUI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan HASUI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 45581827.23663316 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Haedal Staked SUI termasuk?

Haedal Staked SUI merupakan bagian dari klasifikasi Liquid Staking Tokens,Sui Ecosystem,Liquid Staking,Liquid Staked SUI, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai HASUI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan HASUI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.