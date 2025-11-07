BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Helium IOT hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual IOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Helium IOT hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual IOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IOT

Info Harga IOT

Penjelasan IOT

Situs Web Resmi IOT

Tokenomi IOT

Prakiraan Harga IOT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Helium IOT

Harga Helium IOT (IOT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IOT ke USD:

$0.00035956
$0.00035956$0.00035956
+1.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Helium IOT (IOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:47 (UTC+8)

Informasi Harga Helium IOT (IOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381263
$ 0.00381263$ 0.00381263

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

+1.37%

-6.01%

-6.01%

Harga aktual Helium IOT (IOT) adalah --. Selama 24 jam terakhir, IOT diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIOT adalah $ 0.00381263, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IOT telah berubah sebesar +0.47% selama 1 jam terakhir, +1.37% selama 24 jam, dan -6.01% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Helium IOT (IOT)

$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M

--
----

$ 71.91M
$ 71.91M$ 71.91M

23.00B
23.00B 23.00B

200,000,000,000.0
200,000,000,000.0 200,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Helium IOT saat ini adalah $ 8.27M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IOT adalah 23.00B, dan total suplainya sebesar 200000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 71.91M.

Riwayat Harga Helium IOT (IOT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Helium IOT ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Helium IOT ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Helium IOT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Helium IOT ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.37%
30 Days$ 0-1.22%
60 Hari$ 0+0.49%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Helium IOT (IOT)

What is the project about? The Helium Network is a decentralized, blockchain-based wireless infrastructure project that allows individuals and organizations to deploy and operate wireless networks through token incentivisation. It leverages the Solana Blockchain for its foundation. The primary token powering the network is HNT, while IOT and MOBILE tokens are used to facilitate the LoRaWAN and 5G networks, respectively.

What makes your project unique? Decentralized Infrastructure: The Helium Network allows for the creation and maintenance of a distributed wireless network by incentivizing participants to contribute resources and share the benefits. Scalable and Secure: The network leverages the Solana Blockchain, which is known for its high scalability, low latency, and robust security. Multi-Use Case Support: The Helium Network supports various use cases, including IoT devices through the LoRaWAN network and high-speed mobile connectivity via the 5G network. Incentivized Participation: The Helium Network employs a token-based system to reward participants and encourage network growth. Proof-of-Coverage (PoC): A unique consensus algorithm employed by the LoRaWAN and 5G subnetworks, which rewards participants for verifying wireless network coverage.

What’s next for your project? Today, the Helium Network is a rapidly growing decentralized wireless infrastructure with a global footprint. It continues to attract new users, developers, and organizations, paving the way for innovative applications and services. As the network expands, it aims to revolutionize the wireless communication landscape and further democratize access to connectivity

What can your token be used for? The IOT token is the Governance token of the LoraWAN IOT Subnetworks, mined by IOT Hotspots through both data transfer proceeds as well as Proof of Coverage.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Helium IOT (IOT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Helium IOT (USD)

Berapa nilai Helium IOT (IOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Helium IOT (IOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Helium IOT.

Cek prediksi harga Helium IOT sekarang!

IOT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Helium IOT (IOT)

Memahami tokenomi Helium IOT (IOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Helium IOT (IOT)

Berapa nilai Helium IOT (IOT) hari ini?
Harga live IOT dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IOT ke USD saat ini?
Harga IOT ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Helium IOT?
Kapitalisasi pasar IOT adalah $ 8.27M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IOT?
Suplai beredar IOT adalah 23.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IOT?
IOT mencapai harga ATH sebesar 0.00381263 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IOT?
IOT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan IOT?
Volume perdagangan 24 jam live IOT adalah -- USD.
Akankah harga IOT naik lebih tinggi tahun ini?
IOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:18:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Helium IOT (IOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,918.82
$101,918.82$101,918.82

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.08
$3,353.08$3,353.08

+1.61%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1598
$1.1598$1.1598

+35.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,918.82
$101,918.82$101,918.82

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,353.08
$3,353.08$3,353.08

+1.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.84
$157.84$157.84

+1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2293
$2.2293$2.2293

-0.23%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.94
$969.94$969.94

+3.89%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.688
$4.688$4.688

+368.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007766
$0.007766$0.007766

+263.91%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002426
$0.00002426$0.00002426

+125.25%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.8280
$13.8280$13.8280

+126.31%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0951
$0.0951$0.0951

+90.20%