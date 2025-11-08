Harga Idle Finance Hari Ini

Harga live Idle Finance (IDLE) hari ini adalah $ 0.00274596, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi IDLE ke USD saat ini adalah $ 0.00274596 per IDLE.

Idle Finance saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,644, dengan suplai yang beredar 8.61M IDLE. Selama 24 jam terakhir, IDLE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 30.65, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00244471.

Dalam kinerja jangka pendek, IDLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Idle Finance (IDLE)

Kapitalisasi Pasar $ 23.64K$ 23.64K $ 23.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.70K$ 35.70K $ 35.70K Suplai Peredaran 8.61M 8.61M 8.61M Total Suplai 13,000,000.0 13,000,000.0 13,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Idle Finance saat ini adalah $ 23.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IDLE adalah 8.61M, dan total suplainya sebesar 13000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.70K.