Harga Lemon Hari Ini

Harga live Lemon (LEMON) hari ini adalah $ 0.00000122, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LEMON ke USD saat ini adalah $ 0.00000122 per LEMON.

Lemon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,122.67, dengan suplai yang beredar 6.68B LEMON. Selama 24 jam terakhir, LEMON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00017911, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000112.

Dalam kinerja jangka pendek, LEMON bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lemon (LEMON)

Kapitalisasi Pasar $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.12K$ 8.12K $ 8.12K Suplai Peredaran 6.68B 6.68B 6.68B Total Suplai 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088 6,681,244,984.904088

Kapitalisasi Pasar Lemon saat ini adalah $ 8.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LEMON adalah 6.68B, dan total suplainya sebesar 6681244984.904088. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.12K.