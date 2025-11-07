BursaDEX+
Harga live Liquid RON hari ini adalah 0.303594 USD. Lacak informasi harga aktual LRON ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LRON dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LRON

Info Harga LRON

Penjelasan LRON

Situs Web Resmi LRON

Tokenomi LRON

Prakiraan Harga LRON

Logo Liquid RON

Harga Liquid RON (LRON)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LRON ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live Liquid RON (LRON)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:33:04 (UTC+8)

Informasi Harga Liquid RON (LRON) (USD)

Harga aktual Liquid RON (LRON) adalah $0.303594. Selama 24 jam terakhir, LRON diperdagangkan antara low $ 0.281691 dan high $ 0.30657, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLRON adalah $ 0.782788, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.278949.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LRON telah berubah sebesar -0.82% selama 1 jam terakhir, +4.46% selama 24 jam, dan -13.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Liquid RON (LRON)

Kapitalisasi Pasar Liquid RON saat ini adalah $ 1.80M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LRON adalah 5.91M, dan total suplainya sebesar 5912476.021250632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.80M.

Riwayat Harga Liquid RON (LRON) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Liquid RON ke USD adalah $ +0.01296204.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Liquid RON ke USD adalah $ -0.1202213720.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Liquid RON ke USD adalah $ -0.1158889642.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Liquid RON ke USD adalah $ -0.2909236743697902.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01296204+4.46%
30 Days$ -0.1202213720-39.59%
60 Hari$ -0.1158889642-38.17%
90 Hari$ -0.2909236743697902-48.93%

Apa yang dimaksud dengan Liquid RON (LRON)

Liquid RON is a Ronin staking protocol that automates user staking actions. Deposit RON, get Liquid RON, a token representing your stake in the validation process of the Ronin Network.

The Liquid RON protocol stakes and harvests rewards automatically, auto compounding your rewards and ensuring the best yield possible. Holding Liquid RON not only automates staking, it also unlocks your liquidity. RON tokens that were previously locked in the RoninStaking protocol are now available via Liquid RON. You can use your Liquid RON in liquidity protocols such as AMMs or borrow markets or as payment within the Ronin Ecosystem.

Liquid Ron is built on top of the ERC-4626 standard. Over time your Liquid RON tokens will appreciate in value and you can redeem them for more RON tokens than you've initially deposited.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Liquid RON (LRON)

Prediksi Harga Liquid RON (USD)

Berapa nilai Liquid RON (LRON) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Liquid RON (LRON) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Liquid RON.

Cek prediksi harga Liquid RON sekarang!

LRON ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Liquid RON (LRON)

Memahami tokenomi Liquid RON (LRON) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LRON sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Liquid RON (LRON)

Berapa nilai Liquid RON (LRON) hari ini?
Harga live LRON dalam USD adalah 0.303594 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LRON ke USD saat ini?
Harga LRON ke USD saat ini adalah $ 0.303594. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Liquid RON?
Kapitalisasi pasar LRON adalah $ 1.80M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LRON?
Suplai beredar LRON adalah 5.91M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LRON?
LRON mencapai harga ATH sebesar 0.782788 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LRON?
LRON mencapai harga ATL 0.278949 USD.
Berapa volume perdagangan LRON?
Volume perdagangan 24 jam live LRON adalah -- USD.
Akankah harga LRON naik lebih tinggi tahun ini?
LRON mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LRON untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:33:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Liquid RON (LRON)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

