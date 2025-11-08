Harga longevity Hari Ini

Harga live longevity (LONGEVITY) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LONGEVITY ke USD saat ini adalah -- per LONGEVITY.

longevity saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,456, dengan suplai yang beredar 1.00B LONGEVITY. Selama 24 jam terakhir, LONGEVITY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00193848, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LONGEVITY bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -11.93% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar longevity (LONGEVITY)

Kapitalisasi Pasar $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.46K$ 20.46K $ 20.46K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

