Harga Morpho MAI Hari Ini

Harga live Morpho MAI (MMAI) hari ini adalah $ 1.019, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MMAI ke USD saat ini adalah $ 1.019 per MMAI.

Morpho MAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 147,681, dengan suplai yang beredar 144.92K MMAI. Selama 24 jam terakhir, MMAI diperdagangkan antara $ 1.018 (low) dan $ 1.021 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.036, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.963699.

Dalam kinerja jangka pendek, MMAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Morpho MAI (MMAI)

Kapitalisasi Pasar $ 147.68K$ 147.68K $ 147.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 147.68K$ 147.68K $ 147.68K Suplai Peredaran 144.92K 144.92K 144.92K Total Suplai 144,924.0 144,924.0 144,924.0

Kapitalisasi Pasar Morpho MAI saat ini adalah $ 147.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MMAI adalah 144.92K, dan total suplainya sebesar 144924.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 147.68K.