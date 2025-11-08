Harga Pineapple Owl Hari Ini

Harga live Pineapple Owl (PINEOWL) hari ini adalah $ 0.00002344, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PINEOWL ke USD saat ini adalah $ 0.00002344 per PINEOWL.

Pineapple Owl saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,439, dengan suplai yang beredar 1.00B PINEOWL. Selama 24 jam terakhir, PINEOWL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00232767, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002006.

Dalam kinerja jangka pendek, PINEOWL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pineapple Owl (PINEOWL)

Kapitalisasi Pasar $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.44K$ 23.44K $ 23.44K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pineapple Owl saat ini adalah $ 23.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINEOWL adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.44K.