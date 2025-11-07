BursaDEX+
Harga live Rocket Pool ETH hari ini adalah 3,829.73 USD. Lacak informasi harga aktual RETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RETH

Info Harga RETH

Penjelasan RETH

Situs Web Resmi RETH

Tokenomi RETH

Prakiraan Harga RETH

Harga Rocket Pool ETH (RETH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RETH ke USD:

$3,829.85
$3,829.85
-1.10%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Rocket Pool ETH (RETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:38:58 (UTC+8)

Informasi Harga Rocket Pool ETH (RETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,739.7
$ 3,739.7
Low 24 Jam
$ 3,909.34
$ 3,909.34
High 24 Jam

$ 3,739.7
$ 3,739.7

$ 3,909.34
$ 3,909.34

$ 5,618.08
$ 5,618.08

$ 887.26
$ 887.26

-0.54%

-1.19%

-13.25%

-13.25%

Harga aktual Rocket Pool ETH (RETH) adalah $3,829.73. Selama 24 jam terakhir, RETH diperdagangkan antara low $ 3,739.7 dan high $ 3,909.34, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRETH adalah $ 5,618.08, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 887.26.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RETH telah berubah sebesar -0.54% selama 1 jam terakhir, -1.19% selama 24 jam, dan -13.25% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rocket Pool ETH (RETH)

$ 1.47B
$ 1.47B

--
--

$ 1.47B
$ 1.47B

383.63K
383.63K

383,632.8224195232
383,632.8224195232

Kapitalisasi Pasar Rocket Pool ETH saat ini adalah $ 1.47B, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETH adalah 383.63K, dan total suplainya sebesar 383632.8224195232. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.47B.

Riwayat Harga Rocket Pool ETH (RETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rocket Pool ETH ke USD adalah $ -46.220849167759.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rocket Pool ETH ke USD adalah $ -934.9217300330.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rocket Pool ETH ke USD adalah $ -833.0984006850.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rocket Pool ETH ke USD adalah $ -912.408731912194.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -46.220849167759-1.19%
30 Days$ -934.9217300330-24.41%
60 Hari$ -833.0984006850-21.75%
90 Hari$ -912.408731912194-19.24%

Apa yang dimaksud dengan Rocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum.

Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake.

More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Rocket Pool ETH (RETH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Rocket Pool ETH (USD)

Berapa nilai Rocket Pool ETH (RETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rocket Pool ETH (RETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rocket Pool ETH.

Cek prediksi harga Rocket Pool ETH sekarang!

RETH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Rocket Pool ETH (RETH)

Memahami tokenomi Rocket Pool ETH (RETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Rocket Pool ETH (RETH)

Berapa nilai Rocket Pool ETH (RETH) hari ini?
Harga live RETH dalam USD adalah 3,829.73 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RETH ke USD saat ini?
Harga RETH ke USD saat ini adalah $ 3,829.73. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rocket Pool ETH?
Kapitalisasi pasar RETH adalah $ 1.47B USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RETH?
Suplai beredar RETH adalah 383.63K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RETH?
RETH mencapai harga ATH sebesar 5,618.08 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RETH?
RETH mencapai harga ATL 887.26 USD.
Berapa volume perdagangan RETH?
Volume perdagangan 24 jam live RETH adalah -- USD.
Akankah harga RETH naik lebih tinggi tahun ini?
RETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:38:58 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rocket Pool ETH (RETH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

