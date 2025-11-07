BursaDEX+
Harga live Savings crvUSD hari ini adalah 1.075 USD. Lacak informasi harga aktual SCRVUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCRVUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Savings crvUSD hari ini adalah 1.075 USD. Lacak informasi harga aktual SCRVUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCRVUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:39:25 (UTC+8)

Harga aktual Savings crvUSD (SCRVUSD) adalah $1.075. Selama 24 jam terakhir, SCRVUSD diperdagangkan antara low $ 1.075 dan high $ 1.076, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCRVUSD adalah $ 1.2, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.894139.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCRVUSD telah berubah sebesar -0.02% selama 1 jam terakhir, -0.06% selama 24 jam, dan -0.06% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Kapitalisasi Pasar Savings crvUSD saat ini adalah $ 28.98M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCRVUSD adalah 26.95M, dan total suplainya sebesar 26953570.80088773. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 28.98M.

Riwayat Harga Savings crvUSD (SCRVUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Savings crvUSD ke USD adalah $ -0.000717077351847.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Savings crvUSD ke USD adalah $ +0.0039922275.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Savings crvUSD ke USD adalah $ +0.0111748400.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Savings crvUSD ke USD adalah $ +0.0163326061682559.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000717077351847-0.06%
30 Days$ +0.0039922275+0.37%
60 Hari$ +0.0111748400+1.04%
90 Hari$ +0.0163326061682559+1.54%

Apa yang dimaksud dengan Savings crvUSD (SCRVUSD)

Savings crvUSD (scrvUSD) is an interest-bearing stablecoin that accrues yield passively just by holding the token. No action is required from users, making it a simple and effective way to earn. scrvUSD enhances the utility of crvUSD by providing a decentralized, low-risk way to grow stablecoin holdings.

As a truly decentralized stablecoin, crvUSD is backed by ETH, safe ETH liquid staking tokens, and wrapped Bitcoin assets, setting it apart in a market dominated by centralized solutions. scrvUSD increases the attractiveness of crvUSD by offering stable yields, which strengthen its peg, reduce borrow rate volatility, and drive long-term stability. Over time, this creates a more predictable borrowing environment, expands crvUSD supply, and sustainably grows fee revenue for the ecosystem.

Memahami tokenomi Savings crvUSD (SCRVUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCRVUSD sekarang!

Berapa nilai Savings crvUSD (SCRVUSD) hari ini?
Harga live SCRVUSD dalam USD adalah 1.075 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCRVUSD ke USD saat ini?
Harga SCRVUSD ke USD saat ini adalah $ 1.075. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Savings crvUSD?
Kapitalisasi pasar SCRVUSD adalah $ 28.98M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCRVUSD?
Suplai beredar SCRVUSD adalah 26.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCRVUSD?
SCRVUSD mencapai harga ATH sebesar 1.2 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCRVUSD?
SCRVUSD mencapai harga ATL 0.894139 USD.
Berapa volume perdagangan SCRVUSD?
Volume perdagangan 24 jam live SCRVUSD adalah -- USD.
Akankah harga SCRVUSD naik lebih tinggi tahun ini?
SCRVUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCRVUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

