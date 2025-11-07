BursaDEX+
Harga live sUSDa hari ini adalah 1.009 USD. Lacak informasi harga aktual SUSDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSDA dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live sUSDa hari ini adalah 1.009 USD. Lacak informasi harga aktual SUSDA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUSDA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SUSDA

Info Harga SUSDA

Penjelasan SUSDA

Situs Web Resmi SUSDA

Tokenomi SUSDA

Prakiraan Harga SUSDA

Harga sUSDa (SUSDA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SUSDA ke USD:

$1.009
$1.009$1.009
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live sUSDa (SUSDA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:42:45 (UTC+8)

Informasi Harga sUSDa (SUSDA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.071
$ 1.071$ 1.071

$ 0.984449
$ 0.984449$ 0.984449

--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual sUSDa (SUSDA) adalah $1.009. Selama 24 jam terakhir, SUSDA diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUSDA adalah $ 1.071, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.984449.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUSDA telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar sUSDa (SUSDA)

$ 77.43M
$ 77.43M$ 77.43M

--
----

$ 77.43M
$ 77.43M$ 77.43M

76.72M
76.72M 76.72M

76,721,715.90673625
76,721,715.90673625 76,721,715.90673625

Kapitalisasi Pasar sUSDa saat ini adalah $ 77.43M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SUSDA adalah 76.72M, dan total suplainya sebesar 76721715.90673625. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.43M.

Riwayat Harga sUSDa (SUSDA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga sUSDa ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga sUSDa ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga sUSDa ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga sUSDa ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ 0.00000000000.00%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan sUSDa (SUSDA)

Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community. sUSDa is a yield-bearing version of USDa. By staking USDa, users receive sUSDa, which earns yield through borrowing rates and other protocol revenue. This mechanism allows users to generate scalable and sustainable returns, enhancing the value proposition of USDa in both DeFi and CeDeFi ecosystems.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya sUSDa (SUSDA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga sUSDa (USD)

Berapa nilai sUSDa (SUSDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda sUSDa (SUSDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk sUSDa.

Cek prediksi harga sUSDa sekarang!

SUSDA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi sUSDa (SUSDA)

Memahami tokenomi sUSDa (SUSDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUSDA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang sUSDa (SUSDA)

Berapa nilai sUSDa (SUSDA) hari ini?
Harga live SUSDA dalam USD adalah 1.009 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUSDA ke USD saat ini?
Harga SUSDA ke USD saat ini adalah $ 1.009. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar sUSDa?
Kapitalisasi pasar SUSDA adalah $ 77.43M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUSDA?
Suplai beredar SUSDA adalah 76.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUSDA?
SUSDA mencapai harga ATH sebesar 1.071 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUSDA?
SUSDA mencapai harga ATL 0.984449 USD.
Berapa volume perdagangan SUSDA?
Volume perdagangan 24 jam live SUSDA adalah -- USD.
Akankah harga SUSDA naik lebih tinggi tahun ini?
SUSDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUSDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

