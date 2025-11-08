Harga TaleCraft Hari Ini

Harga live TaleCraft (CRAFT) hari ini adalah $ 0.00177071, dengan perubahan 0.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRAFT ke USD saat ini adalah $ 0.00177071 per CRAFT.

TaleCraft saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,405.42, dengan suplai yang beredar 7.01M CRAFT. Selama 24 jam terakhir, CRAFT diperdagangkan antara $ 0.00171502 (low) dan $ 0.0018694 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 16.6, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00091571.

Dalam kinerja jangka pendek, CRAFT bergerak +2.95% dalam satu jam terakhir dan -9.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar TaleCraft (CRAFT)

Kapitalisasi Pasar $ 12.41K$ 12.41K $ 12.41K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K Suplai Peredaran 7.01M 7.01M 7.01M Total Suplai 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

