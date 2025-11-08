Harga Tortuga Staked Aptos Hari Ini

Harga live Tortuga Staked Aptos (TAPT) hari ini adalah $ 3.72, dengan perubahan 18.58% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi TAPT ke USD saat ini adalah $ 3.72 per TAPT.

Tortuga Staked Aptos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 65,322, dengan suplai yang beredar 17.56K TAPT. Selama 24 jam terakhir, TAPT diperdagangkan antara $ 3.06 (low) dan $ 3.75 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 38.0, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.69.

Dalam kinerja jangka pendek, TAPT bergerak -0.01% dalam satu jam terakhir dan -5.28% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Kapitalisasi Pasar $ 65.32K$ 65.32K $ 65.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 65.32K$ 65.32K $ 65.32K Suplai Peredaran 17.56K 17.56K 17.56K Total Suplai 17,558.45774614 17,558.45774614 17,558.45774614

