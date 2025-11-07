BursaDEX+
Harga live Wam hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual WAM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Logo Wam

Harga Wam (WAM)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WAM ke USD:

$0.00087854
$0.00087854$0.00087854
-5.60%1D
mexc
USD
Grafik Harga Live Wam (WAM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:42 (UTC+8)

Informasi Harga Wam (WAM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.194038
$ 0.194038$ 0.194038

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-5.69%

-7.77%

-7.77%

Harga aktual Wam (WAM) adalah --. Selama 24 jam terakhir, WAM diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWAM adalah $ 0.194038, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WAM telah berubah sebesar -0.34% selama 1 jam terakhir, -5.69% selama 24 jam, dan -7.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wam (WAM)

$ 596.91K
$ 596.91K$ 596.91K

--
----

$ 878.49K
$ 878.49K$ 878.49K

679.48M
679.48M 679.48M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Wam saat ini adalah $ 596.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WAM adalah 679.48M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 878.49K.

Riwayat Harga Wam (WAM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wam ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wam ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wam ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wam ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.69%
30 Days$ 0-28.52%
60 Hari$ 0-10.79%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Wam (WAM)

WAM is a unique play-2-earn platform, with hyper-casual games tournaments where you can enter to compete against other players. You pay an entry fee in $WAM tokens to enter a tournament and if you find yourself among the top performing players of that tournament, you win more coins.

The concept of making money by playing hyper-casual games based on skill is new in the gaming industry and WAM.app is the first platform in the world that let you do this. All you need in order to play on the WAM.app platform is a few minutes of your time and the desire to be the best. You can participate in tournaments all around the world, wherever you have internet access. Players don’t have to be connected at the same time, and that is very good for players because each can compete whenever they find the time to do so.

The WAM ecosystem will offer multiple roles that users can voluntarily take up and be incentivised to be the best with token gains.

  1. Player — play 2 earn; If you play any WAM game, you can begin making money based on how competitive you are.

  2. Owner — own 2 earn; If you own a WAM game as an NFT, you will win a percentage of all of the WAM coins that accumulate as entry fees in every tournament. You can buy a game and if the brand value of the game goes up, you can sell it for profit on the WAM Marketplace.

  3. Marketer — Market 2 earn; You can rent a game from an owner and organize tournaments for that game. You will get your own percentage of all of the WAM coins the tournament accumulates through entry fees. Renting will be very easy and percentage based. The Owner will split with you a percentage of the revenue you bring him with the tournaments you organize and market.

  4. Developer — Develop 2 earn; You can develop games and sell them on the WAM Marketplace. Every time your game is sold, you will receive a lifetime commission from the sale. You can also choose a percentage of the WAM Coins accumulated by tournaments to be distributed to you, regardless of who currently owns the game.

These roles will be the backbone of the WAM ecosystem economy. WAM will benefit from everything happening in the ecosystem.

Sumber Daya Wam (WAM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Wam (USD)

Berapa nilai Wam (WAM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wam (WAM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wam.

Cek prediksi harga Wam sekarang!

WAM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wam (WAM)

Memahami tokenomi Wam (WAM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WAM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wam (WAM)

Berapa nilai Wam (WAM) hari ini?
Harga live WAM dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WAM ke USD saat ini?
Harga WAM ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wam?
Kapitalisasi pasar WAM adalah $ 596.91K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WAM?
Suplai beredar WAM adalah 679.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WAM?
WAM mencapai harga ATH sebesar 0.194038 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WAM?
WAM mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan WAM?
Volume perdagangan 24 jam live WAM adalah -- USD.
Akankah harga WAM naik lebih tinggi tahun ini?
WAM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WAM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:25:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

