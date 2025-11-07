BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Wrapped Cygnus USD hari ini adalah 1.15 USD. Lacak informasi harga aktual WCGUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WCGUSD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Wrapped Cygnus USD hari ini adalah 1.15 USD. Lacak informasi harga aktual WCGUSD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WCGUSD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WCGUSD

Info Harga WCGUSD

Penjelasan WCGUSD

Whitepaper WCGUSD

Situs Web Resmi WCGUSD

Tokenomi WCGUSD

Prakiraan Harga WCGUSD

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Wrapped Cygnus USD

Harga Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 WCGUSD ke USD:

$1.15
$1.15$1.15
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:57:53 (UTC+8)

Informasi Harga Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.26
$ 1.26$ 1.26

$ 0.886236
$ 0.886236$ 0.886236

--

--

-1.17%

-1.17%

Harga aktual Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) adalah $1.15. Selama 24 jam terakhir, WCGUSD diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWCGUSD adalah $ 1.26, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.886236.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WCGUSD telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -1.17% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

--
----

$ 8.67M
$ 8.67M$ 8.67M

7.56M
7.56M 7.56M

7,562,277.405776
7,562,277.405776 7,562,277.405776

Kapitalisasi Pasar Wrapped Cygnus USD saat ini adalah $ 8.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar WCGUSD adalah 7.56M, dan total suplainya sebesar 7562277.405776. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.67M.

Riwayat Harga Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Wrapped Cygnus USD ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Cygnus USD ke USD adalah $ -0.0258999550.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Cygnus USD ke USD adalah $ -0.0047449000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Wrapped Cygnus USD ke USD adalah $ -0.0066031294231185.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0258999550-2.25%
60 Hari$ -0.0047449000-0.41%
90 Hari$ -0.0066031294231185-0.57%

Apa yang dimaksud dengan Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provides services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Wrapped Cygnus USD (USD)

Berapa nilai Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Wrapped Cygnus USD.

Cek prediksi harga Wrapped Cygnus USD sekarang!

WCGUSD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Memahami tokenomi Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WCGUSD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Berapa nilai Wrapped Cygnus USD (WCGUSD) hari ini?
Harga live WCGUSD dalam USD adalah 1.15 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WCGUSD ke USD saat ini?
Harga WCGUSD ke USD saat ini adalah $ 1.15. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Wrapped Cygnus USD?
Kapitalisasi pasar WCGUSD adalah $ 8.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WCGUSD?
Suplai beredar WCGUSD adalah 7.56M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WCGUSD?
WCGUSD mencapai harga ATH sebesar 1.26 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WCGUSD?
WCGUSD mencapai harga ATL 0.886236 USD.
Berapa volume perdagangan WCGUSD?
Volume perdagangan 24 jam live WCGUSD adalah -- USD.
Akankah harga WCGUSD naik lebih tinggi tahun ini?
WCGUSD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WCGUSD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:57:53 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Wrapped Cygnus USD (WCGUSD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,474.07
$101,474.07$101,474.07

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.03
$3,337.03$3,337.03

+1.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0823
$1.0823$1.0823

+26.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.16
$157.16$157.16

+0.79%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,474.07
$101,474.07$101,474.07

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.03
$3,337.03$3,337.03

+1.12%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.16
$157.16$157.16

+0.79%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2189
$2.2189$2.2189

-0.69%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$966.00
$966.00$966.00

+3.46%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000000
$0.00000000$0.00000000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.761
$4.761$4.761

+376.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007739
$0.007739$0.007739

+262.65%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002628
$0.00002628$0.00002628

+144.01%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$12.5652
$12.5652$12.5652

+105.64%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0975
$0.0975$0.0975

+95.00%