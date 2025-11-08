Harga Yunki Hari Ini

Harga live Yunki (YUNKI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUNKI ke USD saat ini adalah -- per YUNKI.

Yunki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,323.07, dengan suplai yang beredar 88.89B YUNKI. Selama 24 jam terakhir, YUNKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YUNKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yunki (YUNKI)

Kapitalisasi Pasar $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.32K$ 7.32K $ 7.32K Suplai Peredaran 88.89B 88.89B 88.89B Total Suplai 88,888,888,888.0 88,888,888,888.0 88,888,888,888.0

Kapitalisasi Pasar Yunki saat ini adalah $ 7.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUNKI adalah 88.89B, dan total suplainya sebesar 88888888888.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.32K.